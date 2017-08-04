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Kaymakam Dundar'dan SGK girişimi



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede Sosyal Güvenlik Kurumuna ait şube açılması için girişimlerde bulundu.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Dundar, SGK şubesinin olmayışından dolayı vatandaşların işlemlerini yapması için Çaldıran ilçesine kilometrelerce uzaklıkta bulunan il merkezine gitmek zorunda oldukları söyledi. Dundar, "Çaldıran yaklaşık 29 yıldır ilçedir, ancak burada SGK şubesi bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğüne gerekli müracaatlarımızı yaptık. İnsanlarımız işlemlerini yapabilmek için ilçemize 110 kilometre uzaklıkta bulunan ile ya da diğer ilçelere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu da vatandaşlarımız için büyük sorun teşkil etmektedir. Maddi olanakları bulunmayan vatandaşlarımızın işlemlerini yapabilmeleri için de bu kolaylığın sağlanması gerektiğine inandık. Çaldıran'da özel banka şubelerinin kurulacak olması, SGK şubesinin gelecek olmasıyla birlikte ilçede şehirleşme havasının oluşacağına inanıyorum. Vatandaşlarımıza hizmetlerin en güzelini sunmanın hesabındayız, bu da bizleri mutlu kılıyor" dedi.

(MSA-Y)



04.08.2017 13:18:25 TSI

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