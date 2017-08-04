ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Altıeylül korteji Bosna'da

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:21
Altıeylül korteji Bosna'da
Altıeylül korteji Bosna'da

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi Bosna Hersek'in Konjic kentinde her yıl düzenlenen festivale bu yıl Pamukçu Bengi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları Ekibi ile katıldı.
Bu yıl 17. Düzenlenen Uluslararası "Konjicka Sehara" kültür festivaline değişik ülkeden 26 ekip katılırken, festivalde Türkiye ve Balıkesir'i Altıeylül Belediyesi Pamukçu Bengi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları Ekibi temsil etti. Altıeylül heyeti festival başlamadan kısa bir süre önce Bosna Hersek Federasyon Meclisi, Boşnak Grup Başkanı Osman Çatic ile bir araya geldi. Festival Koncik'in en işlek caddesi olan Masala Tita'dan kortej yürüyüşü ile, tarihi Koncik köprüsüne kadar devam etti. Ekiplerin oyunlarını gösterdiği alanda Altıeylül Belediyesi Pamukçu Bengi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları topluluğu alkışı en çok alan ekip oldu. Oyun esnasında açılan Türk bayrağı Bosnalı ve Koncik'de yaşayan vatandaşları mutlu ederken, halk oyunları ekibine sevgi gösterisinde bulundular.
Festival sonunda Bosna Hersek, Mostar Kantonunun Ticaret ve Turizm Bakanı Aydın Teletovic katılımlarından dolayı Altıeylül Belediyesi Heyetine ve Halk Oyunları ekibine çok teşekkür etti. Festivale Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Özen, Osman Zeki Şahin, İsmail Berber ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şen ile Osman Ödemiş katıldı.
(HT

04.08.2017 13:23:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Karesili basketbolcular sağlık kontrolünden geçti
YEREL

KARESİLİ BASKETBOLCULAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Doğa, huzur ve sağlık Balıkesir'de birleşti
YEREL

DOĞA, HUZUR VE SAĞLIK BALIKESİR'DE BİRLEŞTİ
Burhaniye'de silajlık mısırda verimli yıl yaşandı
YEREL

BURHANİYE'DE SİLAJLIK MISIRDA VERİMLİ YIL YAŞANDI
Bigadiç'te Başkan Avcu aile hekimlerini ziyaret etti
YEREL

BİGADİÇ'TE BAŞKAN AVCU AİLE HEKİMLERİNİ ZİYARET ETTİ
Aydınlıoğlu'dan, Sağlıklı Yaşam Merkezi müjdesi
YEREL

AYDINLIOĞLU'DAN, SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ
Kuran kursu öğrencilerine spor imkanı
YEREL

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE SPOR İMKANI
Kaymakam ve başkanlardan Başkan Avcu'ya ziyaret
YEREL

KAYMAKAM VE BAŞKANLARDAN BAŞKAN AVCU'YA ZİYARET
AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp:
YEREL

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI HAKAN KAYAALP:
Bigadiç'de Başkan İsmail Avcu:
YEREL

BİGADİÇ'DE BAŞKAN İSMAİL AVCU:
Kaymakam kıyı işgaline savaş açtı
YEREL

KAYMAKAM KIYI İŞGALİNE SAVAŞ AÇTI
Başkan Avcu, iddialı konuştu.
YEREL

BAŞKAN AVCU, İDDİALI KONUŞTU.
Havran'da kaza: 2 yaralı
YEREL

HAVRAN'DA KAZA: 2 YARALI
Çorumlulardan sosyal destek
YEREL

ÇORUMLULARDAN SOSYAL DESTEK
Burhaniye'de engelliler çiçek dikimine öncülük yaptı
YEREL

BURHANİYE'DE ENGELLİLER ÇİÇEK DİKİMİNE ÖNCÜLÜK YAPTI
Başkan Uysal futbolcuları ilk antrenmanında yalnız bırakmadı
YEREL

BAŞKAN UYSAL FUTBOLCULARI İLK ANTRENMANINDA YALNIZ BIRAKMADI
Pazaryeri ve düğün salonu yapımında sona geliniyor
YEREL

PAZARYERİ VE DÜĞÜN SALONU YAPIMINDA SONA GELİNİYOR