YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altıeylül korteji Bosna'da

Altıeylül korteji Bosna'da



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi Bosna Hersek'in Konjic kentinde her yıl düzenlenen festivale bu yıl Pamukçu Bengi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları Ekibi ile katıldı.

Bu yıl 17. Düzenlenen Uluslararası "Konjicka Sehara" kültür festivaline değişik ülkeden 26 ekip katılırken, festivalde Türkiye ve Balıkesir'i Altıeylül Belediyesi Pamukçu Bengi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları Ekibi temsil etti. Altıeylül heyeti festival başlamadan kısa bir süre önce Bosna Hersek Federasyon Meclisi, Boşnak Grup Başkanı Osman Çatic ile bir araya geldi. Festival Koncik'in en işlek caddesi olan Masala Tita'dan kortej yürüyüşü ile, tarihi Koncik köprüsüne kadar devam etti. Ekiplerin oyunlarını gösterdiği alanda Altıeylül Belediyesi Pamukçu Bengi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları topluluğu alkışı en çok alan ekip oldu. Oyun esnasında açılan Türk bayrağı Bosnalı ve Koncik'de yaşayan vatandaşları mutlu ederken, halk oyunları ekibine sevgi gösterisinde bulundular.

Festival sonunda Bosna Hersek, Mostar Kantonunun Ticaret ve Turizm Bakanı Aydın Teletovic katılımlarından dolayı Altıeylül Belediyesi Heyetine ve Halk Oyunları ekibine çok teşekkür etti. Festivale Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Özen, Osman Zeki Şahin, İsmail Berber ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şen ile Osman Ödemiş katıldı.

(HT



04.08.2017 13:23:52 TSI

NNNN

