ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erdemli Belediyesi Kızkalesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:23
Erdemli Belediyesi Kızkalesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
Erdemli Belediyesi Kızkalesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, Kızkalesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni yapılan sosyal tesisi ve sahil bandını gezerek inceledi. Kızkalesi'ni Erdemli'nin gözbebeği olarak gördüklerini söyleyen Başkan Tollu, Kızkalesi'ni turizmin göz bebeği bir belde haline dönüştürmek için yoğun caba sarf ettiklerini dile getirdi. Kızkalesi'ni ulusal ve uluslararası alanda daha iyi tanıtabilmek için çeşitli festivaller düzenlediklerini belirten Tollu, "Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini yanımıza alarak Kızkalesi'nin var olan turizm potansiyelini daha yukarılara çıkarmak için yoğun çalışma başlattık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışarak Kızkalesi adına layık bir şekilde dizayn etti. Kızkalesi tamamlanan sosyal tesis, otopark ve pazar yeriyle bambaşka bir beldeye dönüştü. Yapılan bu hizmetler elbette ki Kızkalesi için yeterli değil. Kızkalesi'yle ilgili daha bir çok proje hayata geçirilerek bu şirin beldemizi turizmde zirveye ulaştıracağız" dedi.
Yapılan hizmetleri inceleyen Tollu, yeni projeler içinde keşif yaptı.
(KRY-Y)

04.08.2017 13:25:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uygulamalı eğitimle öğrenciler kendilerini geliştiriyor
YEREL

UYGULAMALI EĞİTİMLE ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR
Toroslar'da oyunculuk sınıfı açılıyor
YEREL

TOROSLAR'DA OYUNCULUK SINIFI AÇILIYOR
Anamur'da deniz suyu temiz çıktı
YEREL

ANAMUR'DA DENİZ SUYU TEMİZ ÇIKTI
Mut'ta incir altın yılını yaşıyor
YEREL

MUT'TA İNCİR ALTIN YILINI YAŞIYOR
Vali Su, muhtarlarla buluştu
YEREL

VALİ SU, MUHTARLARLA BULUŞTU
Vali Su, Kocamaz'ı ziyaret etti
YEREL

VALİ SU, KOCAMAZ'I ZİYARET ETTİ
Güneykent Mezarlığı genişletiliyor
YEREL

GÜNEYKENT MEZARLIĞI GENİŞLETİLİYOR
Toroslar Belediyesi, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ, MAHALLELERDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Elvan: &quot;2018'de yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz&quot;
YEREL

ELVAN: "2018'DE YILLIK ENFLASYONUN DAHA DA AŞAĞILARA İNECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"
Mersin'de Afrikalı ormancılara ormancılık eğitimi verildi
YEREL

MERSİN'DE AFRİKALI ORMANCILARA ORMANCILIK EĞİTİMİ VERİLDİ
Minik sporculara çocuk hakları eğitimi
YEREL

MİNİK SPORCULARA ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ
Akdeniz Belediyesi parkları revize ediyor
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ PARKLARI REVİZE EDİYOR