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Erdemli Belediyesi Kızkalesi'nde çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, Kızkalesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni yapılan sosyal tesisi ve sahil bandını gezerek inceledi. Kızkalesi'ni Erdemli'nin gözbebeği olarak gördüklerini söyleyen Başkan Tollu, Kızkalesi'ni turizmin göz bebeği bir belde haline dönüştürmek için yoğun caba sarf ettiklerini dile getirdi. Kızkalesi'ni ulusal ve uluslararası alanda daha iyi tanıtabilmek için çeşitli festivaller düzenlediklerini belirten Tollu, "Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini yanımıza alarak Kızkalesi'nin var olan turizm potansiyelini daha yukarılara çıkarmak için yoğun çalışma başlattık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışarak Kızkalesi adına layık bir şekilde dizayn etti. Kızkalesi tamamlanan sosyal tesis, otopark ve pazar yeriyle bambaşka bir beldeye dönüştü. Yapılan bu hizmetler elbette ki Kızkalesi için yeterli değil. Kızkalesi'yle ilgili daha bir çok proje hayata geçirilerek bu şirin beldemizi turizmde zirveye ulaştıracağız" dedi.

Yapılan hizmetleri inceleyen Tollu, yeni projeler içinde keşif yaptı.

(KRY-Y)



04.08.2017 13:25:00 TSI

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