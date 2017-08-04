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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer;

- "Tarımda uygulanabilir ve planlı değişim hızla yaratılmalı"



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - CHP Niğde Milletvekili ve KİT komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer Aksaray ve Niğde'de çiftçilerle görüştü.

Aksaray ili Yeşiltepe ve Taşpınar kasabalarını ve Gölcük, Porsuk, Darboğaz ve Emirler köylerinin ziyaret eden Gürer, çiftçilerle buluştu. Gürer, '' Tarımda uygulanabilir planlı ekim ve üretime geçilmesi gerektiğini belirtti. Bir yıl önceden çiftçi hangi ürünü ekeceğini hasat sonu geliri ne olacağını bileceği düzenleme sağlanmalıdır. Mazot pahalı, tohum ithal ,gübre ithal ,ilaç ithal ,sulama enerji ile ürün yetişiyor tüccar ne verirse ürünü o fiyata satıyor son yıllarda maliyet altında ürün satıyor ve aracı kazanıyor .Tüketici aracı nedeni ile pahalı ürün alıyor. Hükümet ithal ürünün önünü açtı hemde en olmadık zamanda fasulye ekime başladı. Fasulyede de ithal izin verildi. Üretici ekeyim mi ekmeyeyim mi kaygısı sardı. Buğday hasatta ithal yolu açıldı çiftçi de iken buğdaya ithal indirimi gelmesi bu çiftçiye ekme demek.Çiftçi ürettiği üründen kar etmiyor ürün tüccara geçince TMO fiyat belirliyor, banka borcu kredi borcu birde pazarlama riski çiftçileri mağdur ediyor" dedi.

Ülkemizde tarıma yönelik uygulamalarda çiftçinin sorun yaşamaya devam ettirdiğine değinen Gürer, ''Bu yıl buğday çiftçisi mağdur durumda. 15 yıldır 43 milyon ton buğday ithal eden AKP hükumetleri bunun karşılığında yurt dışına 12 milyon dolar para ödedi. Türkiye ülke olarak tarımda kendimize yeten bir ülkeydi. Yanlış tarım politikaları ile dış alıma muhtaç duruma geldik. Ülkemizde kişi başına düşen buğday üretimi giderek azalıyor. çiftçilerin üretim ve hasat yaptıkları dönemde gümrük vergileri düşürülerek ithal ürünlerinin yolu açılıyor. Böylece çiftçiye artık sen ekme denilmek isteniyor. fasulyede de aynı şekilde mağduriyet yaşanmıştı. Buğday hasadı başlayıp da gümrük vergisi aynı zamanda düşürülünce bu kez üretici ne yapacağını bilemez duruma geldi" diye konuştu.



"Çiftçiler 94 kuruş taban fiyatı olan buğdayı tüccara 78 ile 85 kuruş arasında sattı"



Buğday taban fiyatının 94 kuruş olmasına rağmen çiftçilerin daha düşük fiyatlara ürünlerini sattığına vurgu yapan Ömer Fethi Gürer şunları söyledi:

"Çiftçilerimiz aceleyle ilk hasat ettiği ürünleri tüccara verdi. Onu da 78 kuruşla 85 kuruş aralığında satmak zorunda kaldı. Enflasyon her yıl giderek artarken üretici yeterli zammı alamayınca zarar etmiş oldu. Şu anda ülkemizde çiftçiler mağdur durumda. Ülkemizde çok verimli kaliteli ürünler olmasına rağmen uygulanan yanlış politikalar nedeniyle istenilen verimde ve kalitede ürünler alamadılar. Bu daha sonraki zamanlarda daha büyük sorunlara neden olacak. Bu anlamda tarım politikasının mutlaka değişmesi gerekiyor. İlacın, gübrenin, suyun ve buna benzer girdilerin arttığı bir dönemde çiftçi 120 kuruşa satması gereken buğdayı 85 kuruştan 90 kuruştan satarsa gelecek yıl nasıl ekim yapacak. Görünen o ki tarım politikaları uygulamaları değişmediği gibi yanlış politikalarda çiftçiyi mağrur etmeye devam edecek."



"Yanlış uygulanan tarım politikaları nedeniyle ilimiz göç veriyor"



Atatürk'ün köyle milletin efendisidir, sözünün artık değer bulmadığını söyleyen Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tarım politikaları gelişmeyince dışa bağımlılık artıyor. Dışa bağımlılık göçe teşvik ediyor. Buğdayda çok büyük sorunlar yaşanıyor çiftçilerimiz bankaya olan borçlarını ödeyemiyor. Ayrıca sulama suları trafolar aracılığıyla yer altından çıkarılıyor. Bu da yüksek maliyet demek. Bir buğday için en az 5 kez su verilmek zorunda. Enerjide eğer ödemeyi yapamazsa çiftçimizin trafosunu söküp elektriğini kesiyorlar. Patates yaz ürünü de üreticiyi kazandırmadı kışlık ürün Irak'a gitmezse orada da sorun var. Ürün üretilirken çok zor koşullarda üretim yapılıyor. Çiftçilik çok zor bir iş. Atatürk, köylü milletin efendisidir, demişti. Atatürk bunu söyleyerek çiftçinin üretime katkısını daha bundan 94 yıl önce dile getirmişti. Onun için çiftçimize köylümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Üretilen ürünlerin değer bulması gerekiyor. Çiftçi hasadı yaptıktan sonra rahat bir nefes alamıyor. Kaygı içerisinde yaşamaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

(MB-YE- SK)



04.08.2017 13:27:39 TSI

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