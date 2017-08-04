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"Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali" tulum eşliğinde başladı



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - 15. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali Artvin'in Hopa ilçesinde 3 yıl aradan sonra yeniden başladı.

2014 yılında gerçekleşen 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciası, 2015 yılında festivalin gerçekleştiği Hopa ilçesinde meydana gelen 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi ve geçtiğimiz yıl Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi nedeniyle gerçekleşemeyen festival bu yıl kaldığı yerden devam etti.

Hopa Kaymakamlığı binasının önünde gerçekleşen festival açılışına Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kcoatepe, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış programının ardından, Rize Gençlik Merkezi Halk Oyunları Kulübü Tulum eşliğinde ufak bir gösteri yaptı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra festival kapsamında kurulan stantları gezdi. Masa tenisi oynayan gençleri bir süre izleyen protokol üyeleri daha sonra gençlerle yer değişti. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez ve Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan ile ufak bir müsabaka gerçekleştirdi. Protokol arasındaki müsabaka renkli görüntülere sahne oldu.

Hopa'nın tanıtımı için festivalin büyük önem taşıdığını dile getiren Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan "Yaşadığımız Soma faciası, 24 Ağustos'ta yaşadığımız sel felaketi ve geçen yılda lanet olası 15 Temmuz hain darbe girişiminden dolayı biz 3 yıldır bu festivali yapamadık. Bu sene nasip oldu. Hopa kültürünü yaşatmak için belediye ve Halk Eğitim merkezinin katkılarıyla el sanatları kursları açtık. Bu kurslarda 4 bin 400 kursiyerimiz var. Hopa bebeklerini, Hopa giysilerini, Hopa'nın yemeklerini açtığımız stantlarda tanıtıyoruz. Buna ek olarak Hopalı gençlerin eğlenmeleri için yöresel sanatçılarımız konserler verecek. Bu festivalimiz bundan sonrada inşallah devam edecek. İnşallah geçmiş yıllarda yaşadığımız nahoş olaylar olmaz ve festivalimiz her sene aralıksız devam eder" dedi.

(HFD-ÖS-Y)



04.08.2017 14:03:02 TSI

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