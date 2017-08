YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni oyun parkları vatandaşın hizmetine sunuluyor

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin dört bir yanında yer alan parklardaki oyun ve fitness gruplarını yenilerken, şehre yeni parklar da kazandırıyor.

Şehrin dört bir yanına kazandırılacak yeni parklar için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Park ve Bahçeler Şube Müdürü Kemal Can Karslı, bazı bölgelerde park çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Kısa süre önce parkların yenilenmesi ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir ihaleye çıktıklarını ve ihalenin hemen ardından çalışmalara başladıklarını söyleyen Şube Müdürü Kemal Can Karslı, her yaştan vatandaşın nefes alma, dinlenme, eğlenme ve spor amaçlı kullandığı parklarda yenilenen donatıların beğeni kazandığını belirtti.

Karslı, "Şehrimizin dört bir yanında hayata geçireceğimiz yeni parklar için kısa süre önce ihaleye çıkmıştık. Hemen çalışmalarımızı başlattık. Yenikentpark'ta çocukların ilgisini çekecek, kendilerini geliştirmelerini sağlayacak oyun gruplarımızı yerleştirdik. Taraklı'da planladığımız parkı inşa ederek ilçemize kazandırdık. Geyve'nin Esenköy, Çayköy ve Akıncı Mahallelerine parklarımızı kurduk. İhale kapsamında yer alan diğer bölgelerde de hizmetlerimizi en kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. Daha yeşil, parklarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan, vatandaşların parklarında buluştuğu bir Sakarya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

