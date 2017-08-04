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Kaynarca'da elektrik arızalarından bunalan tavuk çiftliği üreticileri rahat bir nefes aldı



(Fotoğraflı)



Murat Hazer

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürekli kesilen elektriklerden adeta bunalan tavuk çiftliği üreticileri sorunun çözümüne yönelik çalışma ile rahat nefes aldılar.

Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesinde sayı olarak fazla olan tavuk çiftliği üreticileri hemen hemen her gün kesilen elektriklerden bunalınca çareyi sorunlarını SEDAŞ yetkililerine bildirmekte buldu. Mahalleden bir heyet ile ilçedeki SEDAŞ yetkililerine müracaat eden üreticilerin sorununa yanıt ise çok gecikmedi.

SEDAŞ ekipleri, Büyükyanık Mahallesine giderek sorunun trafodan kaynaklandığını buldu. Yetersiz gelen trafonun yenisi takılarak çözüm bulunmuş oldu. Bir daha kesinti olmamasını ümit eden üreticiler ise kabusa dönen bu sorunlarının çözülmesinden dolayı rahat bir nefes aldılar.

(MH-İÇ)



04.08.2017 14:06:43 TSI

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