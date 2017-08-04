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Minikler dondurma şenliğinde buluştu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören minikler Dondurma Şenliği yaptı. Doyasıya eğlenen minikler, materyallerden yaptıkları kıyafetlerle de mini bir defile düzenledi.

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören 60 öğrenci Dondurma Şenliği'nde buluştu. Minikler şenlikte gönüllerince eğlenirken, aileleriyle birlikte atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri ile mini bir defile gerçekleştirdi.

Gündüz Bakım Evi eğitim koordinatörü Seçil Osmanlı, düzenlenen etkinlik ile miniklerin eğlenceli zaman geçirmesini amaçladıklarını belirterek, "Gündüz Bakım Evi olarak yaz okulumuzda eğitim gören yaklaşık 60 öğrencimiz ile dondurma şenliği düzenlemek istedik. Bu etkinlik ile çocuklarımızın eğlenceli zaman geçirmesini amaçladık. Miniklerimizin ailelerine de teşekkür ederiz. Böyle güzel bir etkinlikte bize destek oldular. Aynı zamanda artık materyallerden kostümler hazırladılar. Miniklerimizin bu etkinlik ile geri dönüşümde kullanılacak materyallerin neler olduğunu tanımalarını sağlamak" dedi.

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evi Eğitim Koordinatörü Özlem Köroğlu ise çocuklara doğal dondurmadan ikram edildiğini anlatarak şunları söyledi:

"Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi olarak düzenlediğimiz etkinlik ile çocuklarımızın hoşça vakit geçirmelerini ve aynı zamanda eğlenirken de öğrenmelerini sağlamayı amaçladık. Miniklerimiz yaz okulu kapsamında bizimle birlikteler. Yaz okulumuzun ilk dönemi 11 Ağustos tarihinde tamamlanıyor. Ardından ikinci dönem başlayacak. Eylül ayında tamamlanacak olan ikinci dönem ile birlikte öğrencilerimizin eğitim hayatına katkıda bulunacağız."

(SC-Y)



04.08.2017 14:07:21 TSI

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