ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yerlikaya, inşaat firması mağdurlarıyla görüştü

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:15
Yerlikaya, inşaat firması mağdurlarıyla görüştü
Yerlikaya, inşaat firması mağdurlarıyla görüştü

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, UG Yapı ve Uğur İnşaat firmalarının mağdurlarıyla görüştü.
UG Yapı ve Uğur İnşaat Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Tekin ve Metin Tamkoç'un da hazır bulundukları görüşmeye, Uğur İnşaat Mağdurları Derneği, Zambak Sitesi sakinleri ile Uğur Çarşısı esnaf temsilcilerinden Mustafa Okur, Sezai Tomkal, Fatma Öztürk, Gülistan Kör ve Mehmet Karayılan katıldı.
Vali Yerlikaya bir ay içinde Şehitkamil Kültür Merkezinde (ŞKM) tüm mağdurlar ve bu iki firmanın yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapılacağını bildirdi.
(OE-SO-Y)

04.08.2017 14:18:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fadıloğlu, milli sporcuları kutladı
YEREL

FADILOĞLU, MİLLİ SPORCULARI KUTLADI
Güzelyurt konutlarının ihalesi bitti
YEREL

GÜZELYURT KONUTLARININ İHALESİ BİTTİ
Şahinbey'de 121. sosyal tesis hizmete girdi
YEREL

ŞAHİNBEY'DE 121. SOSYAL TESİS HİZMETE GİRDİ
Genç sporcular Adab-ı Muaşeret eğitimine katıldı
YEREL

GENÇ SPORCULAR ADAB-I MUAŞERET EĞİTİMİNE KATILDI
Hastanenin 25 yıllık personeline plaket
YEREL

HASTANENİN 25 YILLIK PERSONELİNE PLAKET
Şahin'den Merinos Halıya teşekkür plaketi
YEREL

ŞAHİN'DEN MERİNOS HALIYA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Anne ve kızı aynı atölyede aynı sanatı öğreniyor
YEREL

ANNE VE KIZI AYNI ATÖLYEDE AYNI SANATI ÖĞRENİYOR
Şehitkamilli milli sporcular büyük sevinç yaşattı
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ MİLLİ SPORCULAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTI
Kızıl'dan Pineci'ye destek
YEREL

KIZIL'DAN PİNECİ'YE DESTEK
Fadıloğlu minik sporcularla buluştu
YEREL

FADILOĞLU MİNİK SPORCULARLA BULUŞTU
GTO'da baklavacilarin sorunlari masaya yatirildi
YEREL

GTO'DA BAKLAVACİLARİN SORUNLARİ MASAYA YATİRİLDİ
Büyühşehir'den engellilere yardım eli
YEREL

BÜYÜHŞEHİR'DEN ENGELLİLERE YARDIM ELİ
Şehitkamil'den öğrencilere ingilizce kursu
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DEN ÖĞRENCİLERE İNGİLİZCE KURSU
Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep'te
YEREL

TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONASI GAZİANTEP'TE
Gaziantep'te oto hırsızlarına operasyon
YEREL

GAZİANTEP'TE OTO HIRSIZLARINA OPERASYON
Milletvekili Erdoğan'dan Gaziantep-Adıyaman Duble Yoluna sıcak asfalt müjdesi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN'DAN GAZİANTEP-ADIYAMAN DUBLE YOLUNA SICAK ASFALT MÜJDESİ