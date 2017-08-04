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Yerlikaya, inşaat firması mağdurlarıyla görüştü



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, UG Yapı ve Uğur İnşaat firmalarının mağdurlarıyla görüştü.

UG Yapı ve Uğur İnşaat Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Tekin ve Metin Tamkoç'un da hazır bulundukları görüşmeye, Uğur İnşaat Mağdurları Derneği, Zambak Sitesi sakinleri ile Uğur Çarşısı esnaf temsilcilerinden Mustafa Okur, Sezai Tomkal, Fatma Öztürk, Gülistan Kör ve Mehmet Karayılan katıldı.

Vali Yerlikaya bir ay içinde Şehitkamil Kültür Merkezinde (ŞKM) tüm mağdurlar ve bu iki firmanın yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapılacağını bildirdi.

(OE-SO-Y)



04.08.2017 14:18:01 TSI

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