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Sokak hayvanları için su ve mama kabı dağıttılar



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği üyeleri esnafları gezerek mama ve su kabı hediye etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan esnaf ziyaretlerinde dernek üyeleri sokak hayvanlarına sahip çıkılması için sağ duyu çağrısı yaptı. Dernek Başkanı Hüveyda Gül verdiği bilgide " Yaz günlerinde sokak hayvanlarımız çok mağdur kalıyorlar. Su bulamıyorlar ve bulmak için çok çaba harcıyorlar. Birçok olumsuz yerden su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. En azından birkaç esnafımızın önünde su kabı olursa sokak hayvanlarımız daha kolay ulaşabilirler. Çünkü yaz aylarında mamadan önce hayvanlarımızın su ihtiyaçları var. Bu kapsamda esnaflarımızı ziyaret ederek bilinçlendirme yapıyoruz. Dernek adına mama ve su kabı hediye ediyoruz" diye konuştu.

Dağıtılan su kaplarının üzerinde 'Hayat, bir yudum suyu paylaşınca güzel' notu yer aldı.

(UYC)



04.08.2017 14:33:57 TSI

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