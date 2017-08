YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası şampiyonu 'Game Over' oldu

- İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt:

- "İnönü'nün adını sporla da dünyaya duyuruyoruz"



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen '4'üncü Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası' final maçı ve kapanış programı ile tamamlandı.

İnönü, Söğüt, Bozüyük ve Eskişehir'den takımların katılımı ile düzenlenen ve İnönü Halı Sahasında gerçekleştirilen kapanış programına ev sahibi İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı. İnönü'de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, dostluk ve arkadaşlıklarının pekiştirilmesi düşüncesiyle beraber, sosyal ve sportif faaliyetlerin de geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası finali, Game Over ile Ayyıldız Otel Söğüt takımları arasında oynandı. Oldukça çekişmeli geçen final maçında rakibini 6-4 yenmeyi başaran Game Over kupaya uzanırken, Ayyıldız Otel Söğüt ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

"İnönü'nün adını sporla da dünyaya duyuruyoruz"

Final maçı sonrası kupa ve plaket töreninde konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "İnönü'nün adını, zaferleriyle, dünya biliyor ama biz ilçemizin adını sporla da dünyaya duyuruyoruz. İnönü sportif faaliyetlerde kendinden söz ettiren bir ilçe olmuştur. Oryantiring sporunda olduğu gibi gençlerimizin aldığı şampiyonluklar, ikincilikler, üçüncülüklerle ilçemizin adını tüm dünyaya duyuruyoruz. Başta sporcular ve turnuva komite heyeti olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Final organizasyonuna katılan Milletvekili Emine Nur Günay, tüm sporcuları ve emeği geçenleri kutlayıp şampiyon olan Game Over takımının kupasını verirken, İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan da madalyalarını taktı. Törende, ikincilik kupasını Başkan Kadir Bozkurt verirken, madalyaları Spordan Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Ali Erol taktim etti. Turnuvada En Centilmen Takım Esnemezspor seçilirken, gol krallığını ise Game Over takımından Ahmet Can Ok kazandı. Öte yandan Başkan Bozkurt maçları yöneten hakem Zeki Koç'un yanı sıra sağlık görevlilerini de unutmadı ve birer plaket takdim etti.

04.08.2017 14:35:24 TSI

