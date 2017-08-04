ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlıklı Kentler Birliği'nden Dündar'a ziyaret

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:57
Sağlıklı Kentler Birliği'nden Dündar'a ziyaret
Sağlıklı Kentler Birliği'nden Dündar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.
Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, birliğin çalışmaları ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı hakkında Başkan Dündar'a bilgi verdi. Birlik çalışmalarını anlatmak maksadıyla Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini belirten Ar, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi Belediyesi'nin birliğin en önemli üyesi olduğunu belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da birliğin çalışmalarıyla ilgili beklentilerini dile getirdi. Dündar, belediye olarak birliğin çalışmalarını takdir ederken, bu çalışmalara her zaman destek olacaklarını söyledi.
(MŞ)

04.08.2017 14:58:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hentbolda yeni sezon fikstürü belli oldu
YEREL

HENTBOLDA YENİ SEZON FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
İnegöl heyeti festival için Doğubayazıt'ta
YEREL

İNEGÖL HEYETİ FESTİVAL İÇİN DOĞUBAYAZIT'TA
İznik'e örnek sahil
YEREL

İZNİK'E ÖRNEK SAHİL
Şenliklerin en güzel karelerine ödül
YEREL

ŞENLİKLERİN EN GÜZEL KARELERİNE ÖDÜL
Başkan Sargın mesaiye esnafla başlıyor
YEREL

BAŞKAN SARGIN MESAİYE ESNAFLA BAŞLIYOR
Bursa trafiğine otoyol ayarı
YEREL

BURSA TRAFİĞİNE OTOYOL AYARI
Kırsal mahallelerde yatırımlar sürüyor
YEREL

KIRSAL MAHALLELERDE YATIRIMLAR SÜRÜYOR
Eğitimde 'Yıldırım' işbirliği
YEREL

EĞİTİMDE 'YILDIRIM' İŞBİRLİĞİ
Çekirge sokakları yenilendi
YEREL

ÇEKİRGE SOKAKLARI YENİLENDİ
Sağlıkta örnek iş birliği
YEREL

SAĞLIKTA ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ
Tenisin nabzı Bursa'da attı
YEREL

TENİSİN NABZI BURSA'DA ATTI
Büyükşehir'den Yenişehir'e hizmet yağmuru
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİŞEHİR'E HİZMET YAĞMURU
Dündar'dan Başsavcı Kuş'a ziyaret
YEREL

DÜNDAR'DAN BAŞSAVCI KUŞ'A ZİYARET
Gemlik'e iki yeni okul
YEREL

GEMLİK'E İKİ YENİ OKUL