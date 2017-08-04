YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sağlıklı Kentler Birliği'nden Dündar'a ziyaret

Sağlıklı Kentler Birliği'nden Dündar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, birliğin çalışmaları ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı hakkında Başkan Dündar'a bilgi verdi. Birlik çalışmalarını anlatmak maksadıyla Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini belirten Ar, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi Belediyesi'nin birliğin en önemli üyesi olduğunu belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da birliğin çalışmalarıyla ilgili beklentilerini dile getirdi. Dündar, belediye olarak birliğin çalışmalarını takdir ederken, bu çalışmalara her zaman destek olacaklarını söyledi.

(MŞ)



04.08.2017 14:58:55 TSI

NNNN

