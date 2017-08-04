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Malkara'da spor komplekleri yenileniyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Malkara 14 Kasım Stadyumu ile 14 Kasım Kapalı Spor Salonunda tadilat çalışması başlatıldı.

Malkara ilçesindeki her iki spor kompleksindeki yenileme çalışmalarının, yaklaşık 550 bin liraya mal olduğu ve 2017 - 2018 sezonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. 14 Kasım Stadyumu'nda tribün güçlendirme, çevre kafes tellerinin değiştirilerek panel tel takılması, koridor tavanı yapılması ve komple boya badana çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.

Kapalı Spor Salonunda ise, dış cephe mantolama, çatının değişimi, çatı oluk ve iniş borularının yenilenmesi, oyun alanı parke değişimi, tribün düzenlemesi yapılarak yeni koltukların konulması ve salon boya badana çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

(HT-MEF-Y)



04.08.2017 15:04:29 TSI

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