YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Besni Devlet Hastanesine anestezi uzmanı atandı

Besni Devlet Hastanesine anestezi uzmanı atandı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Besni İlçe Devlet Hastanesine atanan anesteziyoloji uzmanı göreve başladı.

Uzman doktor ağını genişleten Besni Devlet Hastanesine son olarak Anesteziyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Kırteke ile birlikte hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon branşında uzman sayısı iki oldu. Göreve başlayan Uzm.Dr. Ramazan Kırteke, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördü. 2013 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başladı. Kırteke 2017 yılında anesteziyoloji ve reanimasyon ihtisasını tamamladı.

(RK-SD-Y)



04.08.2017 15:23:31 TSI

NNNN

