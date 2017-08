YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altay, "Yatırımlarımız tüm Türkiye'ye hitap ediyor"

Altay, "Yatırımlarımız tüm Türkiye'ye hitap ediyor"



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Başkan Altay ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu. Konya Çimento Fabrikası Camisi'nde kılınan Cuma Namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Altay'a, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Altay, "Selçuklu' da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle, Selçuklu'nun geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine katkı sağlıyor" dedi.

Selçuklu'nun sanayi, ticaret, eğitim, kültür ve turizm alanlarıyla Anadolu'nun cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Başkan Altay, "Selçuklu Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Selçuklu'da gerçekleştirdiğimiz projeler sadece ilçe halkının değil tüm şehrin hatta tüm Türkiye'nin yararlandığı, merak ettiği prestijli yatırımlar oldu. Geçtiğimiz günlerde kapılarını açtığımız Sille Baraj Park'ta bu eserlerden birisi. Sizleri rahat bir nefes alabileceğiniz, Konya'nın denizi Sille Baraj Park'a davet ediyorum" diye konuştu.

(AH-Y)



04.08.2017 15:36:48 TSI

NNNN