ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Altay, "Yatırımlarımız tüm Türkiye'ye hitap ediyor"

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:35
Altay, "Yatırımlarımız tüm Türkiye'ye hitap ediyor"
Altay, "Yatırımlarımız tüm Türkiye'ye hitap ediyor"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu.
Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Başkan Altay ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu. Konya Çimento Fabrikası Camisi'nde kılınan Cuma Namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Altay'a, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Altay, "Selçuklu' da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle, Selçuklu'nun geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine katkı sağlıyor" dedi.
Selçuklu'nun sanayi, ticaret, eğitim, kültür ve turizm alanlarıyla Anadolu'nun cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Başkan Altay, "Selçuklu Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Selçuklu'da gerçekleştirdiğimiz projeler sadece ilçe halkının değil tüm şehrin hatta tüm Türkiye'nin yararlandığı, merak ettiği prestijli yatırımlar oldu. Geçtiğimiz günlerde kapılarını açtığımız Sille Baraj Park'ta bu eserlerden birisi. Sizleri rahat bir nefes alabileceğiniz, Konya'nın denizi Sille Baraj Park'a davet ediyorum" diye konuştu.
(AH-Y)

04.08.2017 15:36:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
NEÜ'de &quot;Filistin Meselesi ve Türkiye&quot; konuşulacak
YEREL

NEÜ'DE "FİLİSTİN MESELESİ VE TÜRKİYE" KONUŞULACAK
Meram'da Filografi Sergisi açıldı
YEREL

MERAM'DA FİLOGRAFİ SERGİSİ AÇILDI
Duransoy: &quot;Araçlarda lastiklerin önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür&quot;
YEREL

DURANSOY: "ARAÇLARDA LASTİKLERİN ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜKTÜR"
Konya Şeker'den patates üreticisine 5 milyon 200 bin lira avans
YEREL

KONYA ŞEKER'DEN PATATES ÜRETİCİSİNE 5 MİLYON 200 BİN LİRA AVANS
Konya'da tekstil sektörünün nitelikli elemanları sertifikalarını aldı
YEREL

KONYA'DA TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN NİTELİKLİ ELEMANLARI SERTİFİKALARINI ALDI
Ereğli'de park ve yeşil alan çalışması
YEREL

EREĞLİ'DE PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI
MEDAŞ'tan muhtarlara SMS ve e-postalı duyuru
YEREL

MEDAŞ'TAN MUHTARLARA SMS VE E-POSTALI DUYURU
(Güncelleme) Selçuklu Belediyesi Umut Evi &quot;umut&quot; oluyor
YEREL

(GÜNCELLEME) SELÇUKLU BELEDİYESİ UMUT EVİ "UMUT" OLUYOR
Kulu'da iki ayrı kaza: 2 yaralı
YEREL

KULU'DA İKİ AYRI KAZA: 2 YARALI
Selçuk Belediyesi &quot;Umut Evi&quot; umut oluyor
YEREL

SELÇUK BELEDİYESİ "UMUT EVİ" UMUT OLUYOR
&quot;Konya'da Bahar&quot; Fotoğraf Yarışmasının ödülleri verildi
YEREL

"KONYA'DA BAHAR" FOTOĞRAF YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Beyşehir'de tarhana zamanı başladı
YEREL

BEYŞEHİR'DE TARHANA ZAMANI BAŞLADI
Kalkınma Şöleni'nde Oğuz Yılmaz konseri
YEREL

KALKINMA ŞÖLENİ'NDE OĞUZ YILMAZ KONSERİ
Beyşehir bahçe evleri suya kavuştu
YEREL

BEYŞEHİR BAHÇE EVLERİ SUYA KAVUŞTU
Prof. Dr. Kuşpınar, Uluslararası Ulema Konferansında baş konuşmacı oldu
YEREL

PROF. DR. KUŞPINAR, ULUSLARARASI ULEMA KONFERANSINDA BAŞ KONUŞMACI OLDU