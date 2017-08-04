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Talas Belediyesi Mevlana Camii'nin çevresini düzenleyecek



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi'nde hayırseverlerin desteği ile yaptırılan Mevlana Cami'nin çevre düzenlemesi ve peyzajını yapacak.

Talas'ta çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yenidoğan Mahallemizde yaklaşık 7 yıldır hayırseverlerin devam ettirdiği cami son aşamaya gelmiş ve ibadete açılmış. Mevlana Camii'nin çevre düzenlemesine başlamış bulunuyoruz. Belediye olarak bütün peyzajını, çevre düzenlemesini biz üstlendik. Şimdi sert zemin çalışması başladı. İnşallah ağaçlandırma, yeşillendirme, çim, basınçlı sulama sistemleriyle birlikte bu caminin geri kalan ihtiyaçlarını karşılamış olacağız ve yakın bir zamanda inşallah hizmete açmış olacağız. Yenidoğan Mahallesi'ndeki vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

(SK)



04.08.2017 15:57:44 TSI

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