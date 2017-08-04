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LİMAK'tan İnegöl'e YİM

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:12
LİMAK'tan İnegöl'e YİM
LİMAK'tan İnegöl'e YİM

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - LİMAK Uludağ Elektrik, Bursa'nın İnegöl, ilçesine Faturamatik Yetkili İşlem Merkezlerini (YİM) hizmete açtı.
Limak Uludağ Elektrik, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla yatırımlarını müşterileriyle buluşturuyor. Bu kapsamda Limak Uludağ Elektrik, İnegöl Bölgesinde Yetkili İşlem Merkezlerini (YİM) hizmete açarak, ulaşılabilirlik anlamında önemli adımlar attı.
Açılışta konuşan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Amacımız hizmetlerimizin daha hızlı ve kolay bir şekilde müşterilerimize ulaşmasını sağlamak. Bu sebeple hizmetlerimizi müşterilerimizin evlerine en yakın noktaya götürmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı da bu yönde hayata geçiriyoruz. Yeni yıl ile birlikte hizmet verdiğimiz bölgede birçok YİM'i müşterilerimizle buluşturduk" dedi.
Müşteri memnuniyetini önemsediklerini aktaran Aytac, müşterilerin herhangi bir bedel ödemeden YİM'lerde tahsilat başta olmak üzere abonelik, indirimli elektrik satışı, avantajlı tarifeler fatura ödeme gibi birçok işlemi yapabildiklerini ifade etti.
Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale olmak üzere bölgelerinde 100'ün üzerinde Müşteri İşlem Merkezi bulunduğunu kaydeden Aytac, "Bu yıl hizmet alanımızı YİM'lerle daha da genişletiyoruz. YİM'lerde müşterilerimiz daha konforlu, ferah mekanlarda işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapacaklar" ifadelerini kullandı.
YİM'ler aracılığıyla tüketicilerin, EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği serbest tüketici limiti olan yıllık 2400 KWH ve üzerinde (aylık 81 TL üzeri elektrik faturası ödeyen) serbest tüketiciler için indirimli elektrik ve avantajlı tarifelerinden (konut, işyeri ve sanayi) Limak Uludağ Elektrik "Yuvam Güvende" kampanyasından yararlanabileceklerini dile getiren Aytac, ayrıca müşterilerin, YİM'den gerçekleştirilebilecek tüm işlemleri Limak Uludağ Elektrik resmi web sitesi limakuludag.com, sayfası üzerindeki online işlem merkezi üzerinden yapılabileceğini sözlerine ekledi.
FATURAMATİK Genel Müdürü Eyüp Kaynar ise, "Amacımız müşterilerimize kolay, kaliteli ve daha rahat bir ortamda güvenilir hizmet sağlamak. Bu nedenle hizmetlerimizi müşterilerimize en yakın noktalara götürmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı da bu yönde hayata geçiriyoruz. Yeni yıl ile birlikte bir çok YİM'i müşterilerimizle buluşturduk ve bölgede bu tür mağaza açılışlarımız devam edecektir. Şimdide İnegöl'deki Yetkili İşlem Merkezini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölge halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.
İnegöl Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerindeki YİM dualarla açıldı. Daha sonra İnegöl Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, LİMAK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Limak Uludağ Elektrik İnegöl Bölge Yönetmeni Oğuz Akgün, Faturamatik Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kaleli, Faturamatik Genel Müdürü Eyüp Kaynar ile protokol üyeleri incelemelerde bulundu.
(SB-AÇ

04.08.2017 16:14:14 TSI
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