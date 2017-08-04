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Besaş Süt Dünyası Yenişehir'de hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'e yapılan 'BESAŞ Süt Dünyası' adlı tesis hizmete açıldı.

Yenişehir'de hizmete giren BESAŞ Süt Dünyası'nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kaymakam Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş ve çok sayıda davetli katıldı. Bektaş, " Daha önce Süt Birliği tarafından yaptırılan ve açılamayan bu tesis uzun süreliğine BESAŞ tarafından kiralanarak yatırım yapıldı. Bu tesislerimiz Yenişehir'e ve diğer çevre ilçe ve illere hizmet verecek. BESAŞ satış yeri, çocuk oyun parkı, oturma guruplarının olduğu bir sosyal tesisi ilçeye kazandırdık. Bursa'daki mağazalarımızda bulunan bütün ürünler Yenişehir'de de olacak. Burada hiçbir yerde olmayan bir farkımız olacak. İçerisinde doğal ürünlerimizin olduğu kahvaltı tabağımız müşterilerimiz için hazırlandı. Sembolik bir rakamla 10 liraya, yanında içeceği ile halkımızın hizmetine sunuldu" dedi.

(FA-MŞ)



04.08.2017 16:36:58 TSI

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