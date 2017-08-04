ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Jandarmadan korsan servisçilere 32 bin TL ceza

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:41
Jandarmadan korsan servisçilere 32 bin TL ceza
Jandarmadan korsan servisçilere 32 bin TL ceza

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, Honaz'da korsan servisçilik yapan araçlara yönelik denetimlerde 32 bin 792 TL ceza kesti.
Denizli Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Honaz Organize Sanayi bölgesinde bulunan fabrikalara korsan servisçilik yapan araçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan denetimlerde, bir hafta içerisinde 13 adet mevzuata uygunsuz servis taşımacılığı yapan minibüs ve otobüs sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu kapsamında 32 bin 792 TL cezai işlem uygulandı. Araçlar kanun kapsamında trafikten men edildi.
Korsan servis araçlarına yönelik trafik denetimlerine titizlikle devam edileceği belirtildi.
(MT-SÇ-Y)

04.08.2017 16:42:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Denizli Büyükşehir'den Üçler ve Bağbaşı'na sağlık istasyonu
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN ÜÇLER VE BAĞBAŞI'NA SAĞLIK İSTASYONU
MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, &quot;İş adamları yatırım yapmak için arıyor&quot;
YEREL

MAKSİAD BAŞKANI MEHMET SARI, "İŞ ADAMLARI YATIRIM YAPMAK İÇİN ARIYOR"
Suriyeli öğrencilere yönelik din öğretimi çalıştayı yapıldı
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİN ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
Pamukkale Belediyesi'nden Kur'an-ı kerim kurslarına destek
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN KUR'AN-I KERİM KURSLARINA DESTEK
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finali Denizli'de
YEREL

ATLI OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YARI FİNALİ DENİZLİ'DE
Subaşıoğlu Merkezefendililer ile buluşacak
YEREL

SUBAŞIOĞLU MERKEZEFENDİLİLER İLE BULUŞACAK