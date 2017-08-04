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Jandarmadan korsan servisçilere 32 bin TL ceza



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, Honaz'da korsan servisçilik yapan araçlara yönelik denetimlerde 32 bin 792 TL ceza kesti.

Denizli Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Honaz Organize Sanayi bölgesinde bulunan fabrikalara korsan servisçilik yapan araçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan denetimlerde, bir hafta içerisinde 13 adet mevzuata uygunsuz servis taşımacılığı yapan minibüs ve otobüs sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu kapsamında 32 bin 792 TL cezai işlem uygulandı. Araçlar kanun kapsamında trafikten men edildi.

Korsan servis araçlarına yönelik trafik denetimlerine titizlikle devam edileceği belirtildi.

(MT-SÇ-Y)



04.08.2017 16:42:54 TSI

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