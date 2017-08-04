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Denizli Büyükşehir'den Üçler ve Bağbaşı'na sağlık istasyonu

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:54
Denizli Büyükşehir'den Üçler ve Bağbaşı'na sağlık istasyonu
Denizli Büyükşehir'den Üçler ve Bağbaşı'na sağlık istasyonu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Üçler ve Bağbaşı mahallelerine 112 Acil Sağlık İstasyonu inşa ediyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki yatırımları kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yapımı devam eden semt polikliniği için 3 bin metrekare arsasını bedelsiz tahsis eden, Merkezefendi Mahallesi'nde ise içerisinde 112 Acil, UMKE ve ASM'nin bulunduğu sağlık kompleksinin yapımına başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez Üçler ve Bağbaşı Mahallesi'ne 2 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu yapıyor. Üçler ve Bağbaşı Mahallesi'ndeki her iki sağlık yatırımı yaklaşık 150 metrekare idari bina ve 40 metrekare araç parkı olmak üzere toplam 190 metrekareden oluşuyor. Tamamlanma aşamasına gelen Üçler ve Bağbaşı Mahallesindeki 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun inşaatlarında, duvar ve bahçe perde imalatı bitirildi. Kaba inşaatı tamamlanan her iki binanın cephe kaplaması devam ediyor.
Tamamlanma aşamasına getirilen 112 Acil Sağlık İstasyonlarının bölge için çok önemi olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Özellikle saniyelerin dahi çok önemli olduğu olaylarda sağlık ekiplerimiz ihtiyacı olan insanlarımıza daha çabuk ulaşabilecek. İnşallah hiç ihtiyaç olmaz ancak tedbirli olmak zorundayız. Denizlimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
(MT-Y)

04.08.2017 16:55:55 TSI
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