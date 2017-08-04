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Denizer mezarı başında anılacak

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:56
Denizer mezarı başında anılacak
Denizer mezarı başında anılacak

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer anılıyor.
1990 Madenci Grevi ve 4-8 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşü'nün lideri Şemsi Denizer için anma töreni, 6 Ağustos 2017 tarihinde Saat: 11.00'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gökçehatipler Köyü'nde bulunan kabri başında düzenlenecek.
(OA-OA-Y)

04.08.2017 16:58:43 TSI
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