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Akdağ da foto safari yapıldı

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:44
Akdağ da foto safari yapıldı
Akdağ da foto safari yapıldı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda tabiat turizmi aktivitesi çerçevesinde "Foto Safari" etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe Doğa Koruma Milli Parklar V. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin ve baro üyeleri katıldı. Ödüllü fotoğraf tutkunlarının da katıldığı yaklaşık 100 katılımcı 2 gün süren etkinlik kapsamında Tokalı Kanyonu'na ve Akdağ'ın yüksek tepelerine yürüyüş yaptılar. Akdağ Tabiat Parkı'nın farklı alanlarının, doğasının ve yaban hayatının fotoğrafları çekildi. Orman Köşkleri'nde konaklayan katılımcılar doğanın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektiler. Fotoğraflardan başarılı bulunanlara ödüller verildi.
(GC-

04.08.2017 17:46:40 TSI
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