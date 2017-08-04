YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum'da 38 tesisin temeli atıldı

Erzurum'da 38 tesisin temeli atıldı

- Tesislerin toplam yatırım bedeli 592 milyon lirayı buluyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Erzurum'da düzenlenen merasimde aralarında sulama tesislerinin de bulunduğu 38 adet tesisin temelini attı. Merasimde temeli atılan 38 tesisin toplam yatırım bedeli 592 milyon lirayı buluyor.

Havuzbaşı Kent Meydanında gerçekleştirilen merasimde konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'biz size nasıl hizmet ederiz, nasıl bu milletin hizmetkarı oluruz' hep bunun derdindeyiz. Bu hizmetkarlıkta özellikle yatırım açısından bazı Bakanlıklar ön planda bulunuyor. Bu bakanlıklarımızdan birisi de Orman ve Su İşleri Bakanlığımız'dır. Bugüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın inşa ettiği başta barajlar ve sulama tesisleri olmak üzere, bu tesisler bizim için olmazsa olmazdır. Suladığımız her arazi Erzurum'un zenginliği demektir. Köylümüzün, çiftçimizin refahı demektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla geçen yıl Erzurum'un da içinde olduğu 23 ili cazibe merkezi olarak ilan ettiklerini ifade eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırımcılara diyoruz ki gel sana bedava arazi vereceğiz. Yeter ki gel Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da, Van'da, Bitlis'te, Mardin'de, Şırnak'ta, Şanlıurfa'da, Malatya'da yatırım yap. Projenin bedeli olan maliyetin yüzde 30'unu yatırımcı yapacak, yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılayacağız. İki sene geri ödemeyeceksin, iki sene sonra 5 sene içerisinde faizsiz olarak geri ödeyeceksin. Birçok avantaj sunuyoruz. Yeter ki kardeşlerimize iş imkanı açılsın. Bunu neden yapıyoruz? Erzurum'da ve diğer bölgelerimizde yatırımlar artsın, istihdam oluşsun. Biz sizin huzurunuz için, refahınız için siyaset yapıyoruz. Onun içindir ki teröre ve teröristlere asla aman vermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, "İnleri neredeyse inlerine kadar giriyoruz, gireceğiz" asla aman vermeyeceğiz. Çünkü bu güzel memleketin huzurunu kaçırmalarına müsaade edemeyiz."

"2017, 2018 ve 2019 yıllarını Erzurum'da hamle yılları ilan ediyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Bakan Eroğlu ise bugün Türkiye'de istikrar varsa bunda Erzurum'un büyük payı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Erzurum'a karşı ayrı bir gönül bağım var. Erzurumlu kardeşlerimin halk oylamasında hükümetimize verdiği destek tarihe geçti. Erzurum'a ne yapılsa azdır. Bizde Erzurum'un hizmetkarı olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Konuşmasında Erzurum'a yağmur gibi yatırım yağdığını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Orman Su İşleri Bakanlığı olarak 2017, 2018 ve 2019 yıllarını Erzurum'da hamle yılları ilan ediyoruz. Bu sene Erzurum'da muntazam bir ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Ormanları yaşatacağız ama gelirleri size ait olacak. Gelir getirici ürünler dikmek suretiyle bunlardan elde edilen gelirleri 49 yıllığına sizlere vereceğiz. Bunun dışında Allah nasip ederse burada çok güzel hizmetler yapacağız. Bu yılki yatırımlarla beraber Erzurum'da yaptığımız yatırımlar 2 milyar 212 milyon TL oldu" diye konuştu.

Erzurum'a 12 yatırım müjdesi

Erzurumlu vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunun altını çizen Prof. Dr. Eroğlu "Erzurum'a gelirken elimiz boş gelmek doğru olmazdı. Elime bir kutu Afyonkarahisar kaymağı alıp gelecek halim yoktu. Bu yüzden buraya heybemiz dolu geldik. Bugün burada Erzurumlu hemşerilerime 12 yatırımın müjdesini veriyorum. Sulama ve taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri, orman köylülerine kredi verilmesi, Tortum Gölü'ne kuş gözlem kulesi ve yürüyüş iskelesi yapımı ile 3 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun (OMGİ) kurulumunun yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedeli 61 milyon lirayı buluyor. Erzurum bu denli bir yatırımı daha önce hiç görmedi. Kıyıda köşede unutulmuş bu ili bizim hükümetimiz hatırladı" diye konuştu.

Erzurum'a son 2 yılda 883 Milyon TL'lik 88 müjde

Erzurum'a daha önce de müjdelerle geldiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "15 Ağustos 2016 tarihindeki ziyaretimizde Erzurum'a toplam 822 milyon TL'lik 76 müjde vermiştim. Bugün ki 61 milyon lira yatırım bedeline sahip 12 müjde ile son 2 yılda Erzurumlulara toplam 883 milyon TL'lik 88 müjde vermiş olduk. Bu müjdelerin çoğunu tamamladık. İnşaatı devam edenleri ise en kısa sürede hizmete alacağız. Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak 38 tesisin toplu olarak temelini attı.

Temeli atılan ve açılışı yapılan tesisler

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, gerçekleştirdiği toplu temel atma merasiminde bulunan tesislerin 2 adedi baraj ve gölet, 10 adedi sulama tesisi, 24 adedi taşkın koruma tesisi, 1 adedi ağaçlandırma ve ormancılık projesi ve 1 adedi de DKMP tesisinden oluşuyor. Bu tesislerin toplam yatırım bedeli 592 milyon lirayı buluyor.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan tesislerin hizmete alınması ile 229 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak. Ayrıca 2 ilçe, 20 yerleşim yeri ve 19 bin 740 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunacak.

Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu'nun Erzurum'da düzenlediği merasimde 10 aileye gelir getirici tür sertifikası ve 8 aileye de Orköy sertifikası verildi.

(AA-AA-Y)



04.08.2017 17:48:37 TSI

NNNN

