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Aydınspor 1923'te başkanlığa yeniden Hidayet Türen seçildi

04 Ağustos 2017 Cuma, 19:30
Aydınspor 1923'te başkanlığa yeniden Hidayet Türen seçildi
Aydınspor 1923'te başkanlığa yeniden Hidayet Türen seçildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Aydınspor 1923'te hafta içinde kongre öncesinde alınan birleşme kararının ardından tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Hidayet Türen, yeniden başkanlığa seçildi.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te aylardır yapılamayan kongre çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte ilk toplantıda gerçekleşti. Hüseyin Aksu Spor Tesisleri'nde tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Hidayet Türen tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Bundan önceki kongrede Hidayet Türen, Hüsamettin Artan ve Polat Bora Mersin başkanlık için adaylığını koymuş ancak kongre günü yaşanan olaylar nedeniyle iptal olmuş ve mevcut yönetim göreve devam ettiğini açıklamıştı. Yapılamayan kongrenin ardından mevcut yönetimin için bazı isimler çoğunluğu sağlayarak tartışmalara neden olan yeni kongre kararı daha almıştı. Yine son bir haftaya kadar üç adaylı bir seçimin geçmesi beklenirken, bu üç isim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu önderliğinde toplanarak 'üç liste tek aday' kararıyla birleşme yolunda uzlaşmıştı. Bunun üzerine siyah beyazlı kulüp tek liste ile kongrenin ilk toplantısında seçimi gerçekleştirip aylardır süren kaosu noktaladı. Altan Güney'in divan başkanlığını yaptığı kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bilanço, maliyet raporu, denetim kurulu raporları ile tahmini bütçe olan 7 milyon TL oylanıp oy birliği ile kabul edildi. Birlik beraberlik için de gerçekleşen kongrede mevcut başkan Hidayet Türen, yeni yönetimiyle birlikte poz verip açıklamalarda bulundu. Taraftarlar ise yeni yönetimi tezahüratlarla tebrik etti, şampiyonluk istedi.
Birlik beraberlik çağrısı yaptı
Başkan Türen konuşmasında; "Ülkemiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde nasıl birlik beraberlik içinde olduysa 4 Ağustos'ta da Aydınspor 1923 birlik beraberliğini gösterdi. Aydınspor 1923'te diriliş dönemi başladı. Aydınspor 1923 Buharkent'ten Didim'e kadar bütün Aydınlının takımıdır" dedi.
Aydınspor 1923'ün yeni yönetimi
Asil üyeler Hidayet Türen, Serkan Güleçoğlu, Fevzi Subaşı, Bahri Karabulut, Cüneyt Subaşı, Rahmi Gündem, Çağrı Türkmen, İsmet Durgun, Dursun Çalık, Sedat Öcal, Metin Başaran ve Ali Helvacı. Yedek üyeler ise Yavuz Aslan, Mustafa Karaca, Mümin Göklüoğlu, Nazmi Aksoy ve Ali Bahadır Bilgin.
(MS-MB-S)

04.08.2017 19:31:45 TSI
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