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Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Malazgirt'te geldi



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bir dizi incelemelerde bulunmak ve yapılan projeleri yerinde görmek için Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal beraberinde başkan yardımcısı Nurettin Ertemel, Destek Hizmetleri Müdürü Muhammed Tayyip Tanrıkulu ile birlikte İstanbul'dan uçakla Ağrı'ya geldi. Burada karayolu ile Malazgirt'te gelen başkan Uysal ve beraberindekiler, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından karşılandı. Başkan Uysal ve beraberindeki heyet, ilçeye yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek bugüne kadar yapılan hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Kardeş Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Başkan Uysal ve beraberindekilere teşekkür ederek; "Sayın başkanın, ziyareti bizi onure etti. Kardeş Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal beyin ilçemize üçüncü gelişleri. Burada kardeş belediyemizin yaptığı hizmetleri yerinde inceledik ve yapılacak işler hakkında mutabakata vardık. Ziyaretlerinden dolayı tekrar Başkan Uysal ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, beraberindeki Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Malazgirt Belediyesi mühendisleri ile birlikte ilçe merkezinde yapılan parklar ve diğer hizmetler için bir dizi incelemelerde bulundular.

Malazgirt ilçesini tarihimizin temel taşıdır diyen Başkan Uysal, tarihi ve şirin ilçede olmaktan son derece onur duyduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, "Malazgirt'e üçüncü gelişim. Bu gelişimizde şunu gördük ki Malazgirt ilçesinde ciddi ve gözle görülür değişimler olmuş. Belediye olarak kardeş belediyemize yaptığımız hizmetler artarak devam edecektir. Malazgirt ilçesi belediyecilik hizmetleri olarak hizmetin en iyisine layık bir ilçedir. Allah'ın izniyle Malazgirt'i tarihine yakışır bir ilçe yapmak için tüm ekimizle çalışmaya devam edeceğiz. Malazgirt halkı bizim için çok değerlidir. Malazgirt halkı merak etmesin, biraz daha sabırlı olsunlar. Belediye hizmetleri noktasında tanınmayacak bir Malazgirt'in temellerini attık ve hizmetlerimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.

Başkan Mevlüt Uysal ve beraberindeki heyet, geceyi Malazgirt ilçesinde geçirdikten sonra ilçeden ayrıldılar.

(VE-ŞAK-Y)



05.08.2017 09:27:53 TSI

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