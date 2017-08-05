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Antalya'da "Ayın polisleri" ödüllendirildi



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ANTALYA (İHA) - Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzankaya, temmuz ayında kentin asayiş ve güvenliğinin sağlanmasında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı "Ayın polisi" seçilen 3 polis memurunu ödüllendirdi.

Antalya'da temmuz ayında kentin asayiş ve güvenliğinin sağlanmasında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı "Ayın polisi" seçilen 3 polis memurunu ödüllendirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru F.Ç.'nin "ayın şubeler polisi", Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.A.'nın "ayın merkez ilçeler polisi", Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru U.T.İ.'nin "ayın dış ilçeler polisi" seçildi. Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın, makamında düzenlenen törende polisler birer çeyrek altın ve teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.08.2017 09:36:29 TSI

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