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Sıcak havadan bunalanlar şelaleye gidiyor

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:51
Sıcak havadan bunalanlar şelaleye gidiyor
Sıcak havadan bunalanlar şelaleye gidiyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan şelale, sıcak havadan etkilenenlerin uğrak yeri olur.
Tüm yurtta olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili olan hava sıcakları Van'da da kendisini hissettiriyor. Termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği Van'da ise vatandaşlar, serin yerleri gitmeyi tercih ediyor. Aşırı sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı turistler, senenin 12 ayı ziyaretçi akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'ne giderek serinlenmeye çalışıyorlar. Şelalenin bulunduğu alana gidenler hep fotoğraf çektiriyorlar, hemde suyun hızlı akışından dolayı oluşturduğu serin havadan faydalanıyorlar.
Aslen Vanlı olan ve İstanbul'da ikamet eden Ceyhan Yayla isimli vatandaş, havaların ısınmasıyla birlikte Van'a geldiğini söyledi. Bir Vanlı olarak daha önce şelaleye gelmediğini ifade eden Yayla, "Uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. Daha önce buraya hiç gelmedim. Televizyonda gördüğümüzde İstanbul'daki arkadaşlarım bana buranın nasıl olduğunu sorduklarında, bende hiç gitmedim diyemiyordum. Ama şimdi geldim gördüm ve bundan sonra sorduklarında rahat bir şekilde cevap verebileceğim. Havalar çok sıcak, bu gün buraya hem şelaleyi gezmeye geldik hemde serinlenmeye. Suyun oluşturduğu soğuk hava bizi serinletiyor, hatta fazla kaldığınnızda da üşütüyor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.
(ŞAK-Y)

05.08.2017 09:53:11 TSI
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