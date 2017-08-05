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Başkan Çalışkan: "Bu güzel vatanımızı üç beş soysuza asla bırakmayız"

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:17
Başkan Çalışkan: "Bu güzel vatanımızı üç beş soysuza asla bırakmayız"
Başkan Çalışkan: "Bu güzel vatanımızı üç beş soysuza asla bırakmayız"

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Şehit Özel Harekat Polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın eşyalarını teslim etmek üzere Karaman'a gelen silah arkadaşları, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı da ziyaret etti.
Geçen Haziran ayında Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın silah arkadaşları, şehidin görev yerinde kalan eşyalarını ailesine teslim etmek üzere geldikleri Karaman'da Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı da ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç ve Belediye Meclis Üyesi Beytullah Karakaş da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Terörle mücadelede son dönemde büyük bir başarıya imza atan polis ve askerlerimizin kahramanlıklarını ülke ve millet olarak asla unutmayacağız. Hainler bu vatan toprakları üzerinde, şanlı bayrağımızı indirmeyi, mübarek ezanımızı dindirmeyi asla başaramayacaklar. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Mazlumların umudu olan güzel vatanımızı üç beş soysuza asla bırakmayacağız" diyerek tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diledi.
Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Çalışkan, şehit özel harekat polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın silah arkadaşlarına çeşitli hediyeler verdi.
(MD-FM-Y)

05.08.2017 10:18:57 TSI
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