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Şaphane İlkokulu yenilenen binasına taşınıyor



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yapılan kontroller sonucu deprem güçlendirme çalışmaları yapılmasına karar verilen Şaphane ilkokulunun, yeni dönemde eğitime başlayacağı bildirildi.

Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, ''Şaphane Merkez İlkokulumuzun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Merkez İlkokulumuzun kapılarını değiştirme, boya, badana ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Ayrıca okul bahçemize uzun yıllardır eksikliğini hissettiğimiz çini desenli seramikle kaplanmış bir çeşme yaptırdık. Şaphane ilçemize uzun yıllar hizmet edecek mükemmel bir okulumuz oldu. Çevre düzenleme çalışmaları çok kısa sürede bitecek ve uzun süredir lise binamızda geçici olarak okuyan öğrencilerimiz yeni yüzüyle okullarına kavuşacak'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE



05.08.2017 10:30:34 TSI

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