YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Simav Belediyesi 'Giysi Kumbarası' hizmete girdi

Simav Belediyesi 'Giysi Kumbarası' hizmete girdi

- Simav Belediyesi ile özel bir firma arasında yapılan protokolle hayata geçirilen "Giysi Kumbarası" 14 noktada hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye'nin hayata geçirdiği yardımlaşma ve geri dönüşüm projesi ile, ilçenin dört bir yanına "Giysi Kumbarası" yerleştirildi. İlk giysileri Belediye önüne konulan kumbaraya, Simav belediye Başkanı Süleyman Özkan bıraktı. Özkan, " İlçemizin 14 farklı noktasına yerleştirdiğimiz giysi kumbaraları ile dayanışma ağı kurduk. Projemizin hayata geçmesiyle, gardıropların bir köşesinde kalmış kullanılamayan giysi ve tekstil ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak, ilkini belediye önüne koyduğumuz 14 adet giysi kumbarasının sayısını artırmayı hedefliyoruz. Haftada bir bu giysi kumbaralarından toplanacak olan kıyafetlerin gerekli bakım ve tasnifi yapılıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Simavlı vatandaşlarımızın yakın ilgi göstereceklerini ümit ediyor, şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. (MEİ-EFE)



05.08.2017 10:37:51 TSI

NNNN

