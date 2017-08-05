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Simav Belediyesi 'Giysi Kumbarası' hizmete girdi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:35
Simav Belediyesi 'Giysi Kumbarası' hizmete girdi
Simav Belediyesi 'Giysi Kumbarası' hizmete girdi
- Simav Belediyesi ile özel bir firma arasında yapılan protokolle hayata geçirilen "Giysi Kumbarası" 14 noktada hizmete girdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye'nin hayata geçirdiği yardımlaşma ve geri dönüşüm projesi ile, ilçenin dört bir yanına "Giysi Kumbarası" yerleştirildi. İlk giysileri Belediye önüne konulan kumbaraya, Simav belediye Başkanı Süleyman Özkan bıraktı. Özkan, " İlçemizin 14 farklı noktasına yerleştirdiğimiz giysi kumbaraları ile dayanışma ağı kurduk. Projemizin hayata geçmesiyle, gardıropların bir köşesinde kalmış kullanılamayan giysi ve tekstil ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak, ilkini belediye önüne koyduğumuz 14 adet giysi kumbarasının sayısını artırmayı hedefliyoruz. Haftada bir bu giysi kumbaralarından toplanacak olan kıyafetlerin gerekli bakım ve tasnifi yapılıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Simavlı vatandaşlarımızın yakın ilgi göstereceklerini ümit ediyor, şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. (MEİ-EFE)

05.08.2017 10:37:51 TSI
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