YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İmam Hatip Lisesi inşaatında sona gelindi

İmam Hatip Lisesi inşaatında sona gelindi



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde yapımı devam eden 16 derslikli İmam Hatip Lisesi, kapalı spor salonu ve 100 kişilik pansiyonu son aşamaya geldi.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Bolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Musabeyli İlçesinde inşaatı devam eden 16 derslikli İmam Hatip Lisesi, kapalı spor salonu ve 100 kişilik pansiyonu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, inşaatın büyük kısmının tamamlanmış olduğunu belirtti. Ayrıca Musabeyli ilçesi ve köylerine yapılacak olan diğer eğitim kurumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Teknik personel ve çalışan işçilerle de görüşen Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, okul yapımında herhangi bir sıkıntının olup olmadığıyla ilgili bilgi aldı.

(MAD-SD-Y)



05.08.2017 10:46:07 TSI

NNNN

