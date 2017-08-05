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Samsat'a 23 milyon ödenek aktarıldı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:08
Samsat'a 23 milyon ödenek aktarıldı
Samsat'a 23 milyon ödenek aktarıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Samsat ilçesine 23 milyon TL ödenek aktarıldığını kaydetti.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından devlet yaraları sarmaya devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Samsat ilçesiyle ilgili önemli açıklamada bulundu.
Başkan Dimez, "Yaklaşan 2017-2018 eğitim öğretim sezonu öncesi deprem de zarar gören okul binaları yerine konteyner okulların temin edilmesi maksadıyla Hükümetimiz tarafından AFAD Başkanlığınca ilimize 23 milyonluk ödenek aktarıldı. Bununla beraber pompaj istasyonundaki arızanın giderilmesi ve iletim kanallarındaki tamiratların yapılması için Sayın Valimizin ve bizlerin girişimleriyle üst düzey DSİ yöneticileri ilimize gelerek yerinde inceleme yaptı. Pompa arızasının giderilmesi, suyun bir an evvel verilmesi ve yedek pompanın temini ile ilgili çalışmayı neticelendirildi. İnşallah bir hafta içerisinde su pompaları tekrardan çalışmaya başlayacaktır. Ödeneğin aktarılmasında emeği geçen başta sayın Valimize ve vekillerimize teşekkür ederim" dedi.
(AHM)

05.08.2017 11:10:16 TSI
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