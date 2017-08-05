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Bu çizgilerle yollara güven geliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yolların güvenliği için yatay trafik işaretlemeleri yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli genelinde yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenen yollarda araçların güvenle seyretmeleri için tedbir alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, yollarda yatay trafik işaretlemeleri olarak adlandırılan yol çizgi çalışmaları gerçekleştiriyor. Güvenliğin sağlanması amacıyla 73 bin metrekare termoplastik, 130 bin metrekare soğuk yol çizgi çalışması yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde Kocaeli genelinde akrilik soğuk yol çizgi uygulamaları devam ediyor. Kandıra köy yollarında uygulamaları yapılan soğuk yol çizgi çalışmaları sürerken Kocaeli genelinde termoplastik yol çizgi çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Dilovası, Bağdat ve Erdoğan caddelerinde de çalışma yapıldı. Ayrıca Miralay Mümtaz Caddesi'nde kasislere yaklaşımı bildirmek için 24 adet readymark kasis yaklaşım sembolü yerleştirildi.

Kent genelinde şu ana kadar yaklaşık 155 kilometrelik yol bölümünde 73 bin metrekare termoplastik yol çizgisi tamamlandı. Bugün itibari ile köy yollarında yaklaşık 350 kilometrelik yol kesiminde 130 bin metrekare soğuk yol çizgi çalışması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 30 bin metrekare yaya ve hız kesici ile duraklara çift kompanenet boya yapıldı. Çalışmaları yapılan tüm çizgi imalatlarının refraktometre cihazı ile gece ve gündüz görünürlük testleri yapılarak uygunluğu denetleniyor.

(GY-Y)



05.08.2017 11:17:14 TSI

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