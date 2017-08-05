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Köylü kadınlar turizmci oldu

- Yöresel Ürünler Tanıtım Evini 6 kadın işletiyor



(Fotoğraflı)



Mefail Akçatepe

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi kapsamında Malkara ilçesine bağlı Elmalı Mahallesindeki tarihi harabe bina restore edilerek kurulan Yöresel Ürünler Tanıtım Evini işleten köylü kadınlar, evlerinde hazırladıkları organik ürünlerle turizme katkı sağlıyor.

Malkara ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde yetişen organik yöresel ürünleri tüketicisine ulaştıran köylü kadınlar, yöreye gelen turistlere evlerinde hazırladıkları doğal ürünlerle kahvaltı hizmeti veriyor. Elmalılı kadınlar, kavanoz ve torba ile ambalajlayarak satışa sundukları salça, reçel, bulgur, ev makarnası, turşu, kurutulmuş yiyecekler, çeşitli baharatlar, köy yumurtaları ve ıhlamur ile yöresel turizme katkı sağlıyor.



"6 kadın bir araya gelerek bu işi yapıyoruz"

Yöresel Ürünler Tanıtım Evini işletenlerden Elmalı Mahallesi Muhtar Hasan Çinko'nun eşi Sebahat Çinko, "Bu imkanı bize sağladıkları için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Burayı işletmeye 20 Mayıs'ta başladık, müşteriler yavaş yavaş gelmeye başladı. Burada 6 kadın bir araya gelerek bu işi yapıyoruz. Yeni başladık yavaş yavaş işlerimiz açılmaya başladı. Kendi evlerimizde yaptığımız ve köyde yetiştirdiğimiz doğal ürünlerden hazırladığımız kahvaltılık malzemeleri burada açık büfe kahvaltıyı 20 TL'den veriyoruz" dedi.

Yöresel Ürünler Tanıtım Evi hakkında bilgi veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan ise, binayı restore ederek turizme kazandırdıklarını söyledi. Aslan, "Bu bina çok eski, tarihi bir bina. Kesin tarihçesini bilen yok ama selekler binası, beygir bakım yeri olarak hatta okul ve cami olarak kullanılmış, hizmet vermiş bir binaydı. Metruk halimde bize verildiğinde, biz önce restore sonra teşrif ettik. Köyde bu işe gönüllü olan altı hanıma devrettik. İşletmesi, gelir ve giderler onlara ait. Belediye olarak tamamen işletilebilir halde köylü kadınlarımıza teslim ettik" diye konuştu.



Elmalı kırsal turizmde Tekirdağ'ın diğer mahallelerine model olacak

Kırsal turizme katkı sağlamak ve köylülerin gelirlerini arttırma çabası içerisinde olduklarını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişmeler hızla yaşanıyor. Bu gelişmelerin yansımalarından birisi de seyahattir. Artık insanlar daha sakin, daha dingin yerler, mekanlar arayışı içerisindeler ve biraz da kendi özlerine dönme isteğindeler. Biz de 2014 yılından bu yana Tekirdağ'ın coğrafi konumundan, doğal güzelliklerinden, kültürel özelliklerinden yararlanarak bunu nasıl bir gelir kaynağına dönüştürürüz ve yöre insanlarına ne gibi destekler verebiliriz diye araştırmalar yaptık ve bir proje geliştirdik. İl genelinde 10 mahallede çalışma yapıyoruz. Elmalı Mahallesi diğer 9 köye göre bir adım daha öndeydi. Çünkü geçmişte burada bir Avrupa projesi gerçekleştirme girişiminde bulunulmuş. Ayrıca coğrafi anlamda görülmeye değer yerleri var. Ben buraya gelen bütün ziyaretçilerin Elmalı'yı gezdikten sonra zirve diye adlandırılan yere gitmelerini öneriyorum. O zaman Elmalı Mahallemizin önemi daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

(MA-MEF-Y)



05.08.2017 11:21:17 TSI

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