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Kayyumdan Bismil trafiği rahatlatacak dev adım



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç'in başkanlığında başlatılan çalışmalar doğrultusunda Bismil ilçesindeki trafiği rahatlamak amacıyla toplu taşıma araç güzergahlarında devrim niteliğinde değişiklikler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bismil Belediye Başkanlığı'na atanan Kaymakam Turgay Gülenç ilçenin sorunlarını teker teker gideriyor. Bismil Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan Diyarbakır Bismil arası toplu taşıma, Bismil Tepe arası toplu taşıma ve şehir içi toplu taşıma yol güzergahlarında büyük değişiklikler yapıldı. 5 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlayacak olan ve trafik akışından vatandaşların rahatsız olmaması için yapılan güzergah düzenlemeleri ve hazırlık çalışmalarına göre şehiriçi toplu taşıma araçlarnın şehir merkezine girmeyeceği belirtildi. Yeni düzenlemede bundan sonra Bismil şehir içi dolmuşları Bismil ilçe merkezine girmeyerek, Akpınar Camii mevkiinden hastane, köseli, aralık ve okullar bölgesine gidip gelecek. Bismil Diyarbakır arasında hizmet veren toplu taşıma dolmuşları, yeni yapılan otogardan hareket ederek sanayi yolu, barış bulvarın dan Nato Caddesi'ne, oradan ise Mem-u Zin Bulvarı'ndan Diyarbakır'a doğru gidiş geliş yapacak. Yeni otogardan hareket eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Batman yolundan hareket ederek Akpınar Cami durağında yolcu alarak oradan Diyarbakır'a doğru hareket edecek. Bismil- Tepe arasında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ise Akpınar Camii mevkiinden yolcu alıp oradan Tepe'ye doğru hareket edecektir. Bundan sonraki süreçte Tepe'den gelen otobüs artık ilçe merkezine girmeyecektir.

(İHA-AKK-Y)



05.08.2017 11:24:46 TSI

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