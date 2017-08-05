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Sedir Kapalı Pazarı hafta içi kreşe dönüşüyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin hizmete açtığı ve çocuk oyunevine sahip Sedir Mahallesi Kapalı Pazar Yeri kreşe dönüyor.

Sedir Mahallesi'nde Muratpaşa Belediyesi'nin hizmete açtığı Antalya'nın tek oyunevi bulunan kapalı pazar yeri artık yaz tatilinde çocuklar için kreşe dönüşüyor.

Mahallede perşembe günleri kurulan pazara gelen ailelerin alışveriş süresince çocuklarını bıraktığı oyunevi, Pazartesi'den Cuma'ya, saat 10.00'dan 16.00'ya kadar mahallenin çocukları için birbirinden renkli etkinlikler düzenleyecek. Sanat ve bilim, matematik ve drama atölyelerinin yanı sıra sokak oyunları saatlerini de düzenleneceği çocuk oyunevi 3 - 6 yaş arası çocukların katılımına açık olacak.

Pazarın kurulduğu Perşembe günleri ise çocuk oyunevi, daha önce hizmet verdiği şekilde, çocuklarını pazar yerinin kalabalığına sokmadan rahat bir şekilde evlerini alışverişini yapmak isteyen aileler için çalışmaya devam edecek.

(SÇ-SÇ-Y)



05.08.2017 11:29:00 TSI

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