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DOKAP Artvin'de tıbbı aromatik bitki projesini hayata geçiriyor



(Fotoğraflı)



ARTVİN (İHA) - Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, Artvin'in Ardanuç ilçesinde gerçekleştirecekleri tıbbı aromatik bitki projesi hakkında Vali Ömer Doğanay'a bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doğanay ise Artvin'in 2 bin 727 adet bitki çeşitliliğiyle Türkiye'nin en zengin ili olduğunu söyledi. Vali Doğanay, DOKAP'ın Artvin'de gerçekleştireceği projelere destek vereceklerini kaydetti.

Ardanuç ilçesinde 50 üreticiye tıbbı aromatik bitki üretimi konusunda eğitim vermeye başladıklarını belirten DOKAP Başkanı Yüce ise "Ardanuç'ta tıbbi aromatik bitki ekim alanları oluşturuyoruz. Burada ormanlık alanlara dikmiş olduğumuz 15 tıbbi aromatik bitkinin yetiştirilmesi konusunda üreticilerimize eğitim veriyoruz" dedi.

Artvin'in 2 bin 727 adet bitki çeşitliğiyle Türkiye'nin en zengin ili olduğunu hatırlatan Yüce, "DOKAP idaresi olarak Artvin ilimizde ne yapılması gerekiyorsa Sayın Valimizin himayesinde fikir alışverişinde bulunduk. Bu zenginliğimizi ekonomiye dönüştürmek için DOKAP idaresi olarak bir seferberlik başlattık" diye konuştu.

(HFD-ÖS-Y)



05.08.2017 11:44:37 TSI

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