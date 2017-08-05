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İhalesi iptal edilen yolu büyükşehir yapıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesinde yapımına başlanan asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir'den bilgiler aldı. Genç, "Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine müdahaleler olmasaydı bu yollar çoktan bitmişti. Bunların tamamını biz bitirmiştik. Bunları vatandaşlarımız bilsin" dedi.

Asfalt ihalesine yapılan itirazın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Mütevelli-Çavuşoğlu arasındaki 5 kilometrelik yolun yapım çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç yerinde inceledi. Genç'in incelemesi sırasında Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir de hazır bulundu. Genç'in incelemesinde ayrıca Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Mustafa Ali Algın ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Saruhanlı MHP Meclis Üyesi Ahmet Tumbalı, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan ve Saruhanlı Belediyesi MHP meclis üyesi Ahmet Tumbalı, Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay hazır bulundu.



Vatandaşlarla sohbet etti

Yol çalışması incelemesi öncesinde Mütevelli Mahallesini ziyaret eden Mustafa Genç, buradaki vatandaşlarla selamlaştı. Kısa bir süre bir çay bahçesinde vatandaşlarla birlikte oturan Genç, burada vatandaşlarla sohbet etti. Genç, daha sonra Koldere'de Kemal Paşa Cami'nde vatandaşlarla birlikte Cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında Koldere Şehit Hasan Karadoğan Parkı'nda mahalle sakinleriyle sohbet eden Genç'e Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir eşlik etti.



Koldere-Çavuşoğlu arası yol incelendi

Genç ve beraberindekiler daha sonra çalışmaların devam ettiği yolda incelemelerde bulundu. Genç, Saruhanlı'nın iki büyük mahallesi Koldere ve Mütevelli'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Koldere'nin uzun zamandır bir ihtiyacı vardı. Koldere-Çavuşoğlu arasındaki 5 kilometrelik yola ihtiyaç vardı. Bu yol bittiğinde Koldere'deki vatandaşlarımız bu yoldan çok rahat bir şekilde işlerine ve arazilerine gidebilecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yolu daha önce yapıp bitirmiş olması gerekiyordu ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini engellemek isteyen bazı insanlar yapılan ihalelere itiraz ederek burada Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni değil, hizmetin yapıldığı vatandaşlarımızı cezalandırıyor. Biz bu yolu kendi bünyemizde yapmaya devam ettik. Bugün Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı da bizle beraber. Bu Çavuşoğlu yolunu bugün sıkıştırmasına başlandı. Önümüzdeki hafta Cuma günü asfaltı atılacak. Koldereli vatandaşlarımızın bağlarına, işlerine, bahçelerine komşu mahallelerine toz toprak olmadan gidip gelecekler" dedi.



2 milyon liralık sıcak asfalt yapıldı

Koldere-Mütevelli arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolun 2 milyon liralık yatırım ile sıcak asfalt yapıldığını hatırlatan Genç, Koldere'nin mezarlığının duvarlarının yapıldığını kaydetti. Genç, "Haftada iki gün Koldere'ye haşereyle mücadele ekiplerini de gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat yaşanabilir bir Koldere'ye ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabi ki eksiklerimiz olacaktır, bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine müdahaleler olmasaydı bu yollar çoktan bitmişti. Bunların tamamını biz bitirmiştik. Bunları vatandaşlarımız bilsin. Büyükşehir Belediyesi bütün daireleri ve hizmetleriyle birlikte alanda, bütün mahallelerimizin hizmetindeyiz. Yaşanabilir bir Manisa haline getirmek bizim bürokratlarımızın görevi budur. Herkes de canla başla çalışmaktadır" diye konuştu.



"Tozdan topraktan kurtulacağız"

Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, yolun aşırı tozlu olduğuna dikkati çekerek, ürünlerine zarar verdiğini söyledi. Durbay, "Bu toz toprak bizim ürünlerimizde kırmızı örümcek oluşumunu sağlıyordu. Bir araç gittiği zaman araçlar tozdan birbirini görmüyordu. Kaza yapıyorlardı, kazalardan kurtulacağız. Yazın tozdan topraktan, kışın da çamurdan kurtulmuş olacaklar" ifadelerini kullandı.



Yol Manisa'ya ulaşımı 10 kilometre kısaltacak

Saruhanlı MHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tumbalı da yapımı çalışması devam eden yolun Manisa'ya ulaşımı 10 kilometre kısaltacağını belirterek, yapımda emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, tüm engellemelere rağmen, hizmete devam edeceklerini belirterek, "Biz bu makamları hizmet için işgal ediyoruz, bunun gereğini yapacağız. Hiç kimse bizi şikayetle yıldıracağını zannediyorsa yanılıyor. Burada ihalemiz iptal olduysa 24 esasına dayalı çalışan ekiplerimizle cumartesi Pazar çalışmalar devam edecektir. Verilen sözler yerine getirilecektir. Bu yapılan, Koldere'ye yapılan ilk iş değil. 2 milyon liralık sıcak asfalt uygulaması yaptık. Bu yolun maliyeti yaklaşık 1 milyon lira. Bu yolu ben biliyorum, eskiden buralar tarla yoluydu. Buradan geçmeniz mümkün değildi. Geçen yıl buraya temel malzemesi çekilerek iyileştirilme yapıldı. Şimdi de kendi ekiplerimizle asfaltını yapacağız ve vatandaşımızın konforlu ve rahat bir yola kavuşmasını sağlayacağız. Biz gücümüzü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den alıyoruz, bizi bu kadar desteklediği için de kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



05.08.2017 12:43:35 TSI

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