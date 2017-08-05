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Emektar personele veda töreni



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden emekliye ayrılan Hüseyin Tat adına veda programı düzenlendi.

İlçedeki Cumhuriyet Aile Parkı'nda düzenlenen veda programında konuşan Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop İş Sendikası) Sulakyurt İlçe Başkanı Emrah Güz, emekliye ayrılan Hüseyin Tat ile uzun yıllar birlikte çalıştığını ve bu süre içinde unutulmayacak dostlukların oluştuğunu söyledi.

Aynı kurumda çalışan bireylerin birbirlerine karşı mesai arkadaşlığının yanı sıra dostlukların da olması gerektiğini hatırlatan Güz, "Mesai arkadaşlarımızdan Hüseyin Tat'ın emekliye ayrılması nedeniyle düzenlenen yemekli programda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel hatıralarla dolu uzun bir süre sayın Tat ile çalışmanın mutluluğunu yaşadık. Emekliye ayrılması nedeniyle şimdi kendisine sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum. Bizler onu hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

Program sonunda Koop İş Sendikası İlçe Başkanı Güz, Hüseyin Tat'a günün anısına plaket verdi.

Ayrıca düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Bayram'ın yanı sıra Tat'ın mesai arkadaşları katıldı.

(MT-SLH-Y)



05.08.2017 13:11:43 TSI

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