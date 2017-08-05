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Köylerin su sıkıntısı gideriliyor

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:35
Köylerin su sıkıntısı gideriliyor
Köylerin su sıkıntısı gideriliyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta ilçesinde bazı köylerde yaşanan su sıkıntısının giderileceğini kaydetti.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 27 yerleşim merkezinin içme suyu sorunu çekmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Başkan Erdoğan, "Mevsim şartlarının da etkisiyle Kırkgöz-Oluklu Grubu hattında içme suyu alan toplam 27 yerleşim biriminde içme suyu sıkıntısı yaşanması üzerine Sayın Valimiz Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, İl Başkanımız Abdurrahman Dimez, İlçe Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile istişarede bulunduk. Oluklu gurubundan su almakta olan yerleşim birimlerinde ikamet eden vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ilk etapta bu köylere gün aşırı tankerlerle su taşınmak suretiyle önlem aldık.
İl Genel Meclisi olarak 2017 yılı için ek bütçe planlaması ile işe başladık. Yapılan ek bütçede ödeneğin büyük bir bölümünü içme sularına ayırdık. Ödenek sıkıntısı bulunmamaktadır. Oluklu gurubunda su azalmasını nedeniyle bu problemin çözümü için 500 tonluk su deposu yapılması kararlaştırılmış, bu gün itibariyle ihalesi yapılmak üzere ilana çıkmıştır. İhale 9 Ağustos tarihinde yapılarak su deposu yapımına başlanılacaktır. 500 tonluk su deposu Göçeri köyünde yapılacak. İçme suyunun bu merkezden içme suyu sıkıntısı yaşayan yerlerim birimlerine aktarılacak.
Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken toplamda 27 köy ve mezraya Atatürk Barajından Kahta ilçesinin Lilan Çay Mevkiinde çift pompa ile su alınacak" dedi.
İl merkezi ve ilçelerdeki içme suyu sıkıntılarının seri bir şekilde çözülmekte olduğunu belirten Başkan Erdoğan, bundan böyle vatandaşların su sıkıntısı çekmemesi için gerekli gayreti göstereceklerini dile getirdi.
(AHM)

05.08.2017 13:37:55 TSI
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