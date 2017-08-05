YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuşadası'nda buzdan heykeller serinletti

Kuşadası'nda buzdan heykeller serinletti



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda bir aşçının yaptığı buzdan heykeller, tatilcilere hem farklı bir deneyim sundu, hem de 35 dereceyi aşan sıcakta serinleme fırsatı sundu.

Kuşadası'nda bir otelde aşçıbaşılık yapan Fahri Çörtoğlu, sıcakların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi üzerine otele tatile gelenlere buzdan heykel sürprizi yaptı. Her biri sanat eseri halini alan ve havuz başında sergilenen buzdan heykeller yerli ve yabancı tatilcilerin büyük ilgisini çekti.

23 yıldır aşçılık yapan Fahri Çörtoğlu, aşçılığın aynı zamanda görsel şov yapabilecek donanıma sahip olması gerektiğini belirterek, bir buzdan heykelin uzun uğraş sonucu ortaya çıktığını ancak birkaç saat içinde erimesinin üzücü olduğunu söyledi. Kendisini hem aşçı hem sanatçı olarak gördüğünü belirten Fahri Çörtoğlu, "Ben bir aşçıyım ayni zamanda işimin sanatçısıyım. Heykeltıraş eğitimi almadım, buzdan heykel yapmayı kendi çabalarımla öğrendim. . Kafamda tasarladıklarımı buzun üzerinde uyguluyorum. Maalesef Türkiye'de henüz bu konuda eğitim veren bur kurum yok. Ben kendi kendimi geliştirerek bu işi yapmaya başladım. Resim merakım var ve baktığım her resmi buz üzerine yansıtabiliyorum. Aşçılık gerektiğinde görsel şov yapabilecek donanıma sahip olmaktır " dedi.

(ZH-İK)



05.08.2017 15:52:10 TSI

NNNN

