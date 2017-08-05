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Doğubayazıt'ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezi açıldı



(Fotoğraflı)



M.Emin Arvas

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Dogubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan tarafından ilçede kurulan Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezi düzenlen törenle açılışı yapılarak hizmete girdi.

Seyyid Abdurraim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, İrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhaluk Karabulut, kardeş İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut, İlçe Müftüsü Mehmet Kancura, Seyyid Abdurrahim Arvasi hazretlerinin torunları Aziz Arvas, Mehmet Emin Arvas ve Necmeddin Arvas'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan törende yaptığı açıklamada, "Seyyid Abdurrahim Arvasi İlim ve İrfan Merkezimizde dini eğitimi görecek 40 öğrencimiz arasında hafızlık eğitimi alarak gelecekteki hafızlarımızın da yetiştirilmesine büyük katkı sunacaktır. İnşallah Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretlerinin feyz ve bereketinden ilçemizle birlikte faydalanırız" dedi.

Kaymakam Akhan ve beraberindekiler, daha sonra açılışı yapılan merkezi gezdiler. Burada eğitim gören minik talebeler Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretlerinin torunlarından Mehmet Emin Arvas, "İlim ve irfan ehli olan Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve irfan Merkezini kuran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan'a şahsim ve tüm Arvas ailesi adına teşekkür ve şükranlarımı sunarım" dedi.

Kaymakam ve katılımcıların talebelere çeşitli hediyeler vermesin ardından tören sona erdi.

(MEA-ŞAK-HA-Y)



05.08.2017 16:20:50 TSI

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