Tutak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Kenan Çakır
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde parke taşı yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişide ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tutak İlçe merkezinde traktörüne yüklediği parke taşlarını Sincan köyüne götürürken önündeki tırı sollamaya çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan 10 yaşında 1 çocuk öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ölen çocuğun cenazesi Tutak Devlet Hastahanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak kazadan kurtulan 2 kişide Ağrı Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(KÇ-AA-Y)
05.08.2017 19:09:58 TSI
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