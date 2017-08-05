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AK Parti Koordinatörü Halil Özyolcu, Hakkari'de



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'ye Koordinatör olarak görevlendirilen AK Parti 22. Dönem Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu, bazı STK temsilcileri, kanaat önderleri ve partilerle bir araya geldi.

Karayolları 114. Şube Şefliği salonunda bazı STK temsilcileri, kanaat önderleri ve partilerle bir araya gelen Halil Özyolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada AK Parti il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirmek üzere görevlendirildiğini söyledi. Özyolcu, "Kadim kültür yere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış aynı zamanda çok önemli şahsiyetleri yetiştiren bir toplantı için Hakkari'deyiz. Şahsiyetler, zatlar denilince benim aklıma Ahmedi Xani gelir, Fekiye Teyran gelir, Melayi Bateyi gelir. Bunları yetiştiren topraklar bu topraklardır. Bugün Hakkari'deki kanaat önderleri, STK'lar, eski milletvekillerimizle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu bir kere belirteyim. Bugün burada bulunmamızın nedeni biz AK Parti olarak olağan kongrelerimizi yapıyoruz. Bu kongreleri Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde yapacağız inşallah. Şu anda beldelerde kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. 5-6 Ağustos tüm Türkiye genelinde nüfusu 5 bini geçmiş olan tüm beldelerde kongrelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Yarın da Derecik beldemizde bir kongremiz var. Bu kongrelerimizi yaparken de aynı zamanda Cumhurbaşkanı sistemi içerisinde bir seçimi de 2019'da yapacağız. Bu kapsamda biz illerimizi gezerek halkımıza dokunuyoruz, vatandaşımıza dokunuyoruz, halkımızla istişarelerde bulunuyoruz. 2019'a nasıl hazırlanabiliriz şu anda yapacağımız olağan kongrelerimiz de buna vesiledir. Kongrelerimizle ilgili gittiğimiz her ilde STK'lar, kanaat önderleri, değerli şahsiyetleri, İslami STK'larıyla, yine geçmiş dönemde AK Partide görev yapmış milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, teşkilatlarımızla ve halkımızla istişarelerde bulunuyoruz. Bu istişareler nedeniyle bugün buradayız" dedi.

Özyolcu, daha sonra bir araya geldiği kanaat önderleri, STK'lar ve partililerle basına kapalı birebir görüşme yaptı.

(FT-ŞAK-Y)



05.08.2017 19:14:43 TSI

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