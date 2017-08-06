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Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali finali yapıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde bu yıl 35.'si düzenlenen Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali muhteşem bir geceyle sona erdi.

Üç gün boyunca süren ve Cumhuriyet Meydanı'nın şenlik alanına döndüğü festival, herkesin yakından tanıdığı ve türkülerini severek dinlediği Uğur Işılak konseriyle final yaptı. Balkan Aydınları ve Yazarları Derneği'nin katkılarıyla ilçeye gelen Bulgaristan Rubnica Folklor ekibinin ülkelerinin farklı oyunlarını sergilemesinin ardından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Balkan Aydınları ve Yazarları Derneği Başkanı Osman Baymak'a her yıl Seyrani Festivaline katkı sunmasından dolayı teşekkür ederek Türk Bayrağı hediye etti. Kayseri Kafkas Derneği'nin danslarını büyük bir coşkuyla izleyen Develililer daha sonra TÜRKSOY teşkilatının Oda Korosunun seslendirdiği birbirinden güzel türküleri keyifle dinledi. Koro ve solo olarak Türki Cumhuriyetlerin halk türkülerini seslendiren ekip giydikleri milli kıyafetlerle de Develililere tam bir görsel şölen yaşattı. TÜRKSOY Teşkilatını Develi'de ağırlamaktan büyük mutluluk yaşadığını belirten Başkan Cabbar, TÜRKSOY Temsilcisi Askar Turganbayev'e davete icabet etmelerinden ve güzel gösterilerinden dolayı teşekkürlerini ileterek Türk Bayrağı takdim etti. Turganbayev de Develi'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye Türklerin en büyük Devleti olmasından dolayı bizlerin gözbebeğidir. Bütün Türk Dünyası Türkiye'nin yanındadır" diyerek davetlerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Gecenin ve festivalin sonunda ise muhteşem konseriyle Uğur Işılak vardı. Sazı, sözü ve okuduğu şiirlerle Develi halkından büyük beğeni toplayan Uğur Işılak, "Sizlerle olan buluşmamızın üç yıl öncesinde olması gerekiyordu, fakat ülkemizin içinde bulunduğu şartlardan dolayı sizlerle buluşmak bugüne kısmetmiş. Sizlerle bizleri buluşturan başta Başkanımız Mehmet Cabbar Bey başta olmak üzere vekilimiz Sami Dedeoğlu ve Develi Kaymakamı Murat Duru Bey'e teşekkür ediyorum" dedi. Seyrani başta olmak üzere diğer aşık ve ozanların da türkülerini güçlü sahne performansıyla seslendiren Uğur Işılak, "Halk şairleri arasında divan şiirini de bilen ve bu örnekte şiirler söyleyen Seyrani kendi zamanının ve şimdiki zamanın aşıklarına ve ozanlara ışık tutmuştur" diyerek Seyrani'yi severek okuduğunu ve şiirlerini bestelemeye devam ettiğini belirtti. Konserin ardından Başkan Cabbar, Milletvekili Sami Dedeoğlu ve Kaymakam Murat Duru ile birlikte sahneye çıkarak Uğur Işılak'a teşekkür edip Türk Bayrağı hediye ettiler.

Üç günlük finalin ardından kısa bir kapanış konuşması yapan Başkan Cabbar, "35. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalimizde muhteşem etkinlikler sizleri bekliyor demiştim. Bu üç günün sonunda sizlerden gelen olumlu tepkiler hedefimize ulaştığımızı gösteriyor. İnşallah sizlerden aldığımız bu güç ve destekle daha güzel etkinliklerle Seyranimizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Bu festivalimizin sizlere ulaşmasında gece gündüz demeden koşturan başta Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz olmak üzere bütün Belediye personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha nice birbirinden güzel etkinliklerde buluşmak temennisiyle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Programın sonunda Develililer de Başkan Cabbar'a böylesine güzel etkinlik ve gösterileri kendileriyle buluşturmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(TB-Y



06.08.2017 09:10:01 TSI

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