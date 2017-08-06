YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıkamış Otelleri, kayak rezervasyonlarını almaya başladı

Sarıkamış Otelleri, kayak rezervasyonlarını almaya başladı



(Fotoğraflı)



Alper Yıldırım

KARS (İHA) - Geçtiğimiz yıl kayak sezonunda otel doluluk oranlarının yüksek olması nedeniyle, bu yıl kayak severler erken rezervasyon yaptırmaya başladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi, sadece yerli turistlerin değil, yabancı turistlerin de gözdesi oldu. Gelişmiş kayak altyapısı ve kristal karı dikkat çeken Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde rezervasyonlar erken başladı.

Kış mevsimine dair rezervasyonları almaya başladıklarını ifade eden Hapitat Otel Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, "Geçen seneki doluluklar nedeniyle, bu sene kayak sezonuna talepler, 3 ay daha erken gelmeye başladı. Bu sene otel olarak, kayak sezonunda yüzde 35 bir büyümeyi öngörüyoruz" dedi.

Mehmet Saraçoğlu, "Bir önceki seneye göre, bu yılın ilk yarısında rezervasyon oranımız yüzde 20 arttı. Bazı tarihler şimdiden doluya yakın olduğu için önceden rezervasyon yaptırmadan oda bulmak mümkün değil. Sadece odalarda değil, toplantı salonlarında da yoğunluk oluşmaya başladı" diye konuştu.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkez'inde bulunan oteller geçen yıllara oranla bu yıl erken rezervasyonları alırken, oteller bölgesinde bulunan telesiyej tesislerinde de bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

(AY-ÖB-Y)



06.08.2017 10:01:31 TSI

NNNN

