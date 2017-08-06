ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri düzenlendi.

06 Ağustos 2017 Pazar, 10:34
Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri düzenlendi.
Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri düzenlendi.

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi Yaylasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri gerçekleştirildi.
Kumluca'nın Karacaağaç Mahallesi Göllü yaylasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Keşkek Şenlikleri gerçekleştirildi. Şenliklere CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Katılımcılara, şenlik tertip komitesinde yer alan kadınlar tarafından yapılan yöresel aperatif yiyecek olan pişi ve yine yöresel yemeklerden keşkek ikram edildi.
Şenliğe katılanlar günün akşamında yöresel sanatçılar eşliğinde eğlendiler.
(RS-SÇ-Y)

06.08.2017 10:37:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kepez'den 700 çocuğa sünnet düğünü
YEREL

KEPEZ'DEN 700 ÇOCUĞA SÜNNET DÜĞÜNÜ
Fikret Otyam'ı, ölümünün 2'nci yılında anılacak
YEREL

FİKRET OTYAM'I, ÖLÜMÜNÜN 2'NCİ YILINDA ANILACAK
AESOB Başkanı Dere'ye ikinci görev
YEREL

AESOB BAŞKANI DERE'YE İKİNCİ GÖREV
Sedir Kapalı Pazarı hafta içi kreşe dönüşüyor
YEREL

SEDİR KAPALI PAZARI HAFTA İÇİ KREŞE DÖNÜŞÜYOR
Kumluca'da hacı adayları uğurlandı
YEREL

KUMLUCA'DA HACI ADAYLARI UĞURLANDI
Antalya'da &quot;Ayın polisleri&quot; ödüllendirildi
YEREL

ANTALYA'DA "AYIN POLİSLERİ" ÖDÜLLENDİRİLDİ