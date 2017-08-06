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Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri düzenlendi.



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi Yaylasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri gerçekleştirildi.

Kumluca'nın Karacaağaç Mahallesi Göllü yaylasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Keşkek Şenlikleri gerçekleştirildi. Şenliklere CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılara, şenlik tertip komitesinde yer alan kadınlar tarafından yapılan yöresel aperatif yiyecek olan pişi ve yine yöresel yemeklerden keşkek ikram edildi.

Şenliğe katılanlar günün akşamında yöresel sanatçılar eşliğinde eğlendiler.

(RS-SÇ-Y)



06.08.2017 10:37:20 TSI

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