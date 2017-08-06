Otomobil lastiğiyle oyun keyfi
(Fotoğraflı)
Sidar Eren
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, internet ve bilgisayar oyunlarının olmadığı köylerde yaşayan çocuklar, otomobil lastiklerini yuvarlayarak eğlencenin tadını çıkarıyor.
Ovacık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmaklı köyünde teknolojik bağımlılıktan uzakta keyifli bir yaşam süren çocuklar, sokaklarda daha çok kendi yöntemleriyle oyunlar oynuyor. Köy meydanında bir araya gelen çocuklar, çevreden temin ettikleri otomobil lastiklerini rampa alanlardan aşağıya doğru yuvarlayarak, tekerlerin peşinde koşuyorlar. Çocuklar enerjileriyle köyü de şenlendiriyor. Otomobil lastiklerinin kilolarca ağırlığına aldırış etmeyen çocuklar, oyun sırasında adeta kendilerinden geçiyor.
(SE-HİV-SÜ-Y)
06.08.2017 11:08:03 TSI
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