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Vali Kalkancı belediye başkanları ve STK Temsilcileriyle bir araya geldi

06 Ağustos 2017 Pazar, 11:11
Vali Kalkancı belediye başkanları ve STK Temsilcileriyle bir araya geldi
Vali Kalkancı belediye başkanları ve STK Temsilcileriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı belediye başkanları ve STK temsilcileri bir araya gelerek ilin sorun ve sıkıntıları hakkında istişare toplantısı yaptı.
Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı hafta sonu Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ve ilçe ziraat odaları birliği başkanları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve yönetim kurulu üyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve belde belediye başkanları ile Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ve beraberindeki heyet ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Adıyaman hakkında bilgiler verdiler.
Bütün ziyaretçilerini kapıda karşılayarak tek tek tokalaşan Vali Nurullah Naci kalkancı, yapılan görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(CK-OE-Y)

06.08.2017 11:13:52 TSI
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