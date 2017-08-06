YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yıldırım, dünya standartlarında ilaçlanıyor

Yıldırım, dünya standartlarında ilaçlanıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi ilaçlama ekipleri, belirli noktalarda yaşamlarını sürdüren sivrisinek, karasinek ve kemirgenler için ilaçlama çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Hastalık taşıyacak etkenlerden insan sağlığına zararlı olabilecek haşerelerin üreyebileceği mekânları hedef alan ekipler, dokuya zarar vermeyen, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) standartlarına uygun ilaçlar kullanılıyor. Sivrisinek, karasinek ve kemirgenlerin yaşam noktası olan kanalizasyonlarda yapılan çalışmalar için günün belirli saatleri seçiliyor. Bir araç ve 3 personel ile yapılan ilaçlama çalışmaları pazar yerleri, çöp konteynerleri başta olmak üzere Yıldırım sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerde yapılıyor. Mahallelerde yapılan günlük ilaçlamaların yanı sıra belirli periyotlarla dere kenarları, su birikintileri, yağmur suyu kanalları, kanal bacaları gibi üreme alanları da ilaçlanıyor. Rutin bölge ilaçlamalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayet ve talep üzerine de çalışmalar gerçekleştirilen ekipler, yağışlardan dolayı oluşan jit alanlarında da çalışmalarına ara vermiyor. Şikayet ve talep üzerine yapılan ilaçlama çalışmalarının birçoğunun kapalı alanlarda gerçekleştirildiğini dile getiren yetkililer kamu kurum ve kuruluşlarında da ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Yıldırım Belediyesi olarak, insan sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını ifade eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Halkımızın sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisineklere yönelik olarak mücadelemiz son hızla devam ediyor. Mikropları kolayca üreten ve yayılmasına yol açan haşerelere karşı ilaçlama ekiplerimiz tüm önlemleri alıyor. İlçe sakinlerimiz rahat bir nefes alsın diye imkanlarımızı en yoğun şekilde kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için haşereler ile belediye olarak topyekun mücadele ediyoruz. Haşere ve sineklerin üremesinde en önemli etkenlerin başında çöp ve evsel atıklar bulunuyor. İlaçlama çalışmaları kadar vatandaşların çöplerini de en doğru zamanda dışarı çıkarması gerekiyor. Kentsel dönüşümle şehrimizi daha yaşanabilir kimliğe büründürürken, sağlıklı nesiller yetiştirmeyi gelecek vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.

(BRK-ÖZ-Y)



06.08.2017 12:33:34 TSI

NNNN

